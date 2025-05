Marvel Studios ficha a una estrella de 'The Bear' para 'Spider-Man: Brand New Day'

Liza Colón-Zayas ha sido la última actriz en unirse al elenco oficial de Spider-Man: Brand New Day. La actriz, conocida por interpretar a Tina Marrero en The Bear, parece estar lista para entrar de lleno en el UCM como parte de la próxima película protagonizada por Peter Parker. Sin embargo, el papel de Liza Colón-Zayas aún no se ha revelado.

Lo cierto es que Marvel Studios y Sony suelen mantener cierto hermetismo con respecto a esta nueva historia que encabeza Tom Holland, pero su estreno posterior a Vengadores: Doomsday sugiere que podría cambiar el rumbo de la franquicia. Como bien sabrás, Spider-Man: Brand New Day está programada para llegar a los cines entre medias de Vengadores: Doomsday y Vengadores: Secret Wars.

El nuevo comienzo de Peter Parker

La película se estrenará más de cuatro años después de que Spider-Man: No Way Home se acercara a recaudar 2 mil millones de dólares en taquilla mundial. Spider-Man: Brand New Day se centrará en Peter Parker después de que el mundo entero lo olvidara durante los eventos finales de No Way Home.

No se han revelado más detalles oficiales sobre la trama de la próxima secuela. Lo que sí se ha confirmado es que Sadie Sink dará vida a un personaje cuya identidad también se desconoce. El público reconocerá rápidamente este nombre por su papel como Max Mayfield en Stranger Things, la popular serie de televisión producida por Netflix. El público aún sigue especulando sobre el papel de Sadie Sink en Spider-Man: Brand New Day.

En lo que respecta a Liza Colón-Zayas, la actriz ganó mucha popularidad tras ser elegida como Tina Marrero en The Bear. Esta aclamada serie dramática hizo que pudiera interpretar a una chef que no se lleva demasiado bien con los recién llegados. Como es lógico, Spider-Man: Brand New Day se convertirá en uno de los proyectos más importantes de su carrera hasta la fecha.

También se ha confirmado que la secuela de Spider-Man será dirigida por Destin Daniel Cretton, quien trabajó previamente con Marvel Studios en el desarrollo de Shang-Chi. La película Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el 31 de julio de 2026.