Marvel y DC adelantan su mayor crossover en décadas

A lo largo de la historia, DC y Marvel han sido responsables de dar vida a los superhéroes más icónicos de la cultura popular. Superman, Batman, Spider-Man o los Vengadoreshan marcado generaciones de lectores y espectadores, y rara vez sus universos se han cruzado en las viñetas.

De hecho, la última vez que los amantes de los superpoderes pudieron ver a ambas editoriales unidas fue hace casi veinte años, con JLA/Avengers. Desde entonces, los seguidores han soñado con un nuevo cruce que vuelva a reunir a los héroes más poderosos de los cómics en una misma historia. Ahora, todo apunta a que ese momento podría estar más cerca que nunca.

Una pista sobre el “Secret Crisis” que podría cambiarlo todo

Wonder Woman con el escudo de Capitán América Marvel y DC

En el nuevo cómic Marvel/DC Deadpool/Batman #1, escrito por Chip Zdarsky e ilustrado por Terry y Rachel Dodson, se presenta un adelanto inesperado, Capitán América y Wonder Woman comparten una escena que conecta directamente con el futuro de ambos universos. La trama muestra a Steve Rogers recordando su primera misión con Diana durante la Segunda Guerra Mundial, y termina con un enfrentamiento contra una versión fusionada de Darkseid y Thanos. Antes de caer, el héroe entrega su escudo a Wonder Woman, que lidera un ejército combinado de héroes de Marvel y DC.

Este detalle no ha pasado desapercibido para la audiencia, ya que encaja con la profecía revelada en Doomsday Clock: la llegada, en 2030, de un evento titulado Secret Crisis, en el que ambos mundos colisionarían en la mayor guerra cósmica jamás contada en los cómics.

Aunque todavía no hay un anuncio oficial, este nuevo cruce es la prueba más clara de que las editoriales han retomado la colaboración y que el esperado macroevento podría ser una realidad en los próximos años. Por ahora, Marvel/DC Deadpool/Batman #1 ya está disponible y ha disparado la ilusión de los seguidores de ambos universos.