140 euros de descuento en este portátil Lenovo de 15,6 pulgadas que es muy versátil y asequible

Si tu portátil no es compatible con Windows 11 y se queda corto a nivel de hardware para mover los programas que usas habitualmente, puede que te interese el Lenovo IdeaPad 1 Gen 7, un equipo muy asequible que es ideal para trabajar y jugar en la nube vía Xbox Cloud Gaming y GeForce NOW. Actualmente, tiene un 26 % de descuento en Amazon y su precio ha caído por debajo de los 410 euros.

Ahora puedes comprar el Lenovo IdeaPad 1 Gen 7 en Amazon por tan solo 409 euros. Cuando no está en oferta cuesta 549 euros, por lo que estamos hablando de 140 euros menos del precio recomendado. No es el mínimo histórico, pero casi. Por cierto, no incluye el sistema operativo de Microsoft, así que, si finalmente decides comprarlo tendrás que instalar Windows 11 por tu cuenta. Esto es fácil y rápido, apenas lleva unos 20 minutos.

Llévate el Lenovo IdeaPad 1 Gen 7 por 409 euros

Este portátil tiene un teclado de tamaño completo Lenovo

Este equipo tiene una pantalla Full HD de 15,6 pulgadas, un procesador AMD Ryzen 5 7520U, 16 GB de RAM y 512 GB de SSD. Esta configuración asegura un buen rendimiento a la hora de editar documentos, navegar por Internet y en cualquier otra tarea que no sea demasiado exigente. Hay que tener en cuenta que lleva una CPU de bajo consumo y no cuenta con una tarjeta gráfica dedicada. También es posible usarlo para jugar, aunque para esto hay que recurrir al juego en la nube.

Otras características que merece la pena mencionar son las siguientes: diseño moderno y elegante, dos altavoces con Dolby Audio, cámara web para videollamadas, lector de tarjetas, dos puertos USB tipo A, HDMI, USB tipo C, conector para auriculares y micrófono, Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 6. Además, cuenta con carga rápida. Una carga de 15 minutos ofrece una autonomía de hasta 2 horas.

Como puedes ver, es un portátil que no está nada mal, y ahora que está tan barato es una opción muy interesante. Si bien hay otros equipos más aequibles, la mayoría son inferiores a nivel de RAM, almacenamiento y procesador. Esto hace que sea un portátil muy recomendable, sobre todo si tienes un presupuesto ajustado. El único inconveniente es que no viene con Windows 11 preinstalado, pero como hemos dicho, esto tiene fácil solución.

Aprovecha que el Lenovo IdeaPad Gen 7 tiene un precio atractivo y hazte con el tuyo antes de que finalice la oferta o se agote, no todos los días se puede conseguir por 409 euros. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles, pero no sabemos por cuánto tiempo.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por loque si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.