151 euros más barato: este iPhone con chip A18 Pro puede con todo lo que le eches y es compatible con Apple Intelligence

Si estabas esperando alguna oferta interesante para comprar el iPhone 16 Pro, esto te interesa. Dicho móvil, que tiene reseñas muy positivas en Amazon y una nota media de 4,5 estrellas sobre 5, vuelve a tener un 12 % de descuento, pero no sabemos por cuánto tiempo. Por cierto, estamos hablando del modelo que tiene 128 GB de almacenamiento. Podríamos decir que esto último es más que suficiente si no sueles grabar muchos vídeos en 4K. De todos modos, siempre puedes pasarlos a tu Mac para liberar espacio.

En el momento de escribir estas líneas el iPhone 16 Pro está disponible en Amazon por 1.068 euros (color titanio desierto), mientras que en la web de Apple cuesta 1.219 euros. Cabe me mencionar que no es el mínimo histórico, pero casi, de ahí que sea una oferta irresistible que no puedes dejar pasar. Dicho esto, es hora de echar un vistazo a las especificaciones de este móvil de gama alta que es compatible con Apple Intelligence.

Ahorra 151 euros comprando el iPhone 16 Pro de 128 GB en Amazon

El iPhone 16 Pro es smartphone pequeño y compacto que destaca por su potencia. Gracias al chip A18 Pro todo se mueve de forma rápida y fluida. Es más, puede con títulos triple A de consola, como Assassin's Creed Mirage y Death Stranding Director's Cut, entre otros. Por lo tanto, lo puedes usar a modo de consola portátil. Ahora bien, para esto último te recomendamos usar un mando tipo Razer Kishi V2, que mejora la experiencia de juego.

La pantalla Super Retina XDR de 6,3 pulgadas es otro aspecto a destacar. Al tener tecnología OLED y una resolución de 2.622 por 1.206 píxeles, es una maravilla lo bien que se ve. Aquí Apple ha vuelto a hacer un buen trabajo. Y si pasamos al apartado fotográfico, más de lo mismo, tampoco decepciona. Las fotos tienen un nivel de detalle muy alto. En cuanto a la grabación de vídeo, admite hasta 4K a 120 fotogramas por segundo.

Si no sueles cambiar de móvil a menudo, este es un acierto, recordemos que Apple ofrece un buen soporte de actualizaciones, así que recibirá nuevas versiones de iOS durante muchos años. Aquí esta muy por encima de lo que ofrecen otros fabricantes. Solo Google con los últimos Pixel y Samsung con la serie Galaxy S están a la altura.

En definitiva, si eres usuario de Android y quieres dar el salto al ecosistema de Apple o bien ha llegado la hora de cambiar tu iPhone, esta oferta de Amazon se presenta como una oportunidad que te recomendamos no dejar escapar. Este móvil es una pasada y ahora que está algo más barato del precio recomendado es un buen momento para comprarlo.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por loque si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.