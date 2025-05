400 euros de descuento en este portátil con 1 TB de almacenamiento que es perfecto para trabajar y jugar en la nube

Si tu portátil no da más de sí hasta el punto de tener que cambiarlo, pero no sabes cuál comprar, esta oferta te viene como anillo al dedo. Resulta que, el HP Pavilion 16-af0007ns, un equipo que tiene un precio recomendado de 1.349 euros, en el momento de escribir estas líneas está disponible en Amazon por 949 euros. Pocas veces ha estado tan barato, de ahí que sea una oferta irresistible.

A la hora de comprar un portátil es muy importante fijarse en las reseñas de los usuarios, y aquí el HP Pavilion 16-af0007ns no decepciona, de ahí que tenga una puntuación de 4,3 estrellas sobre 5. Además, al contrario que otros portátiles HP, este incluye Windows 11, por lo que no tendrás que comprar la licencia por separado.

Compra el HP Pavilion 16-af0007ns en Amazon por 949 euros

Este portátil tiene un puerto HDMI, dos USB tipo A, dos USB tipo C y un conector para auriculares de 3,5 milímetros HP

Este portátil lleva el procesador Intel Core Ultra 7 155U, que no solo garantiza un buen rendimiento en las tareas del día a día y programas exigentes, sino que también incorpora capacidades de inteligencia artificial. Sobre esto último, tiene una tecla Copilot dedicada, que ofrece acceso instantáneo a la IA de Microsoft. Esto es muy útil a la hora de trabajar con documentos, buscar información y mucho más.

Acompañando al procesador encontramos 16 GB de memoria RAM, que es perfecto para multitarea. Además, tiene un SSD de 1 TB, por lo que no tendrías que tener ningún problema a la hora de guardar todos tus documentos y archivos importantes. En este sentido es superior a otros portátiles de su categoría. La mayoría llevan un SSD de 256 o 512 GB.

La pantalla es otro de los puntos fuertes de este portátil. Su panel IPS de 16 pulgadas con una resolución de 1.920 por 1.200 píxeles permite editar documentos cómodamente. En cuanto a los colores, son vibrantes y los ángulos de visión más que correctos. Por cierto, dicho panel tiene una relación de aspecto 16:10 y no los 16:9 tradicionales, lo que resulta muy útil cuando hablamos de productividad.

Llegados a este punto, no hace falta decir que el HP Pavilion 16-af0007ns es un acierto. Si tenemos en cuenta todo lo que ofrece y lo que cuesta actualmente, es una de las mejores opciones que hay ahora mismo por menos de 950 euros. Ahora bien, te recordamos que no es un portátil gaming, si quieres jugar tendrás que hacerlo en la nube vía GeForce NOW o Xbox Cloud Gaming.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por loque si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.