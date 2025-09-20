Además de estar 50 euros más barata, esta tableta Lenovo te sorprenderá por todo lo que ofrece

Si buscas una tableta para tu día a día que ofrezca un buen rendimento y sea barata, la Lenovo Tab de 10,1 pulgadas (modelo 2024) es una de las mejores opciones que encontrarás ahora mismo. Si tenemos en cuenta sus características, que veremos más adelante, es un dispositivo que merece la pena. Es más, las reseñas de los usuarios son muy positivas y tiene una puntuación de 4,4 sobre 5. Pues bien, está rebajada 50 euros en varias tiendas y su precio no te dejará indiferente.

Su precio recomendado es de 159 euros, pero actualmente está disponible por solo 109 euros en Amazon y MediaMarkt. Aunque hay muchas tabletas por menos de 110 euros, no todas son de una marca reconocida como Lenovo, que suele ser sinónimo de calidad, de ahí que sea una oferta tan atractiva. Además, incluye una funda transparente, por lo que no tendrás que comprarla por separado.

Llévate la Lenovo Tab de 10,1 pulgadas por tan solo 109 euros

Esta tableta tiene una cámara trasera de 8 megapíxeles Lenovo

Esta tableta está pensada para el entretenimiento, y se nota desde el primer momento. Su pantalla de 10,1 pulgadas, que tiene una resolución de 1.920 por 1.200 píxeles, permite disfrutar de una calidad de imagen que destaca por su nitidez y colores realistas. En su interior encontramos un sistema de audio con dos altavoces que es compatible con Dolby Atmos.

La Lenovo Tab también destaca por su diseño. Con una carcasa metálica y un peso muy ligero, es cómoda de sostener, ya sea leyendo, navegando o jugando. Además, su ergonomía asegura que la puedas usar muchas horas seguidas. Aquí Lenovo ha hecho un buen trabajo y en este sentido está un escalón por encima de otras tabletas de su categoría.

En cuanto al rendimiento, incorpora un procesador MediaTek Helio G85, que es lo suficientemente potente para ofrecer una experiencia fluida a la hora de navegar por Internet, reproducir contenido y usar cualquier aplicación. Y si hablamos de autonomía, su batería de 5.100 mAh permite hasta 9,5 horas de reproducción en YouTube. Por cierto, cuenta con carga rápida.

Como puedes ver, es una tableta muy equilibrada y con un precio difícil de ignorar, razón de más para que te hagas con la Lenovo Tab de 10,1 pulgadas antes de que finalice la oferta. Por último, decir que este modelo tiene 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento ampliables mediante una tarjeta microSD.

