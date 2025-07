Difícil de superar: este móvil de Nothing está en oferta y te sorprenderá por sus características y precio

Nothing es una marca que apuesta por ofrecer algo distinto en sus dispositivos, no solo a nivel de diseño, sino también de software. Por ejemplo, el sistema operativo de sus móviles, Nothing OS (basado en Android), es muy diferente al resto, con una interfaz más minimalista e intuitiva. Digamos que le da un toque diferenciador. Pues bien, uno de sus últimos smartphones que ha salido a la venta tiene una rebaja de 56 euros por tiempo limitado.

Si echas un vistazo en la web de Nothing verás que este móvil tiene un precio de venta recomendado de 379 euros (12 + 256 GB), pero lo puedes encontrar por 323 euros en Amazon y MediaMarkt. No es el mínimo histórico, pero casi, por eso te recomendamos que no dejes pasar esta oferta si estás buscando un móvil de gama media y quieres ir a lo seguro.

Llévate el Nothing Phone (3a) de 256 GB por 323 euros

Por sus características, este smartphone no solo ofrece un buen rendimiento en cualquier aplicación y videojuego, sino que tampoco decepciona en el apartado fotográfico ni a nivel de personalización. Sobre esto último, destaca la interfaz Glyph que hay su parte posterior. Consiste en una serie de luces LED que se iluminan con unos patrones de luz cuando recibes una notificación o llamada.

Al estar hablando de un móvil hay un aspecto crucial, la pantalla. Pues bien, este smartphone tiene una pantalla AMOLED Full HD+ de 6,77 pulgadas con una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. Esto último se nota mucho cuando nos desplazamos por el sistema operativo, por una página web y cuando jugamos. Todo se siente mucho más fluido. A esto hay que añadir un pico de brillo de 3.000 nits, lo que se traduce en una excelente visibilidad en exteriores.

A nivel de procesador Nothing se ha decantado por el Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, que ha demostrado un buen rendimiento y eficiencia. Da igual si tienes muchas aplicaciones abiertas o estás jugando a un videojuego que sea muy exigente, este smartphone da la talla en todo momento. Junto al procesador encontramos 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

En cuanto a la grabación de vídeo, este smartphone soporta hasta 4K a 30 fotogramas por segundo y con HDR. Y, para hacer fotos, incorpora tres cámaras traseras: principal de 50 megapíxeles, teleobjetivo de 50 megapíxeles y ultra gran angular de 8 megapíxeles. Las fotos tienen un buen nivel de detalle siempre y cuando las hagas en condiciones de luz favorables. Por otro lado, y para finalizar, decir que lleva una batería de 5.000 mAh y admite carga rápida de 50 vatios.

Sin duda, el Nothing Phone (3a) es uno de los mejores móviles que puedes comprar ahora mismo por menos de 330 euros. Así que, no lo dudes más y aprovecha que vuelve a estar en oferta y hazte con el tuyo, no te arrepentirás.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.