Este MacBook con chip M4 vuelve a estar en oferta y nunca antes había estado tan barato

Si a la hora de comprar un portátil lo que más valoras es la autonomía, aquí podríamos decir que los equipos de Apple no tienen rival. Los chips M1/M2/M3 y M4 son potentes y eficientes. Si a esto le sumamos lo bien que esta optimizado macOS, el resultado es una combinación ganadora. Pues bien, si actualmente tienes un portátil con Windows 11 y estás cansado de tener que cargar con el cargador ya que tienes que usarlo a menudo, el MacBook Air de 13 pulgadas es la solución, sobre todo ahora que está 180 euros más barato del precio de venta recomendado.

El MacBook Air de 13 pulgadas con chip M4 (256 GB) cuesta 1.199 euros en la web de Apple, pero lo puedes encontrar por 1.099 euros en Amazon y PcComponentes. Cabe mencionar que nunca antes había estado tan barato en estas dos tiendas. Por cierto, lo recomiendan el 100 % de los usuarios que lo han comprado en PcComponentes, de ahí que tenga una nota media de 4,9 estrellas sobre 5.

Llévate el MacBook Air de 13 pulgadas con chip M4 por 180 euros menos del PVPR

Por menos de 1.100 euros te llevas un portátil que tiene una pantalla Liquid Retina (IPS) de 13,6 pulgadas con resolución 2.560 por 1.664 píxeles. La calidad de imagen es más que correcta, ofreciendo colores vibrantes, una gran nitidez y buenos ángulos de visión. Tampoco podía faltar la tecnología True Tone, que se encarga a ajustar el color y la intensidad de la pantalla para que se adapte a la luz ambiental.

A nivel interno encontramos el chip M4, que puede con todo lo que le eches. No solo es capaz de mover videojuegos como Resident Evil 4 o Death Stranding Director's Cut, sino que también da la talla a la hora de editar vídeo en 4K. Por cierto, al contrario que la mayoría de portátiles con Windows, este no pierde rendimiento si no está conectado a la corriente, rinde lo mismo en todo momento.

En cuanto a la RAM y almacenamiento, el modelo que está en oferta tiene 16 GB de RAM y 256 GB de SSD. Por cierto, no es posible ampliar la memoria RAM y tampoco cambiar el SSD. Para ampliar la capacidad de almacenamiento hay que usar una unidad externa. Por último, pero no menos importante, hablaremos de la conectividad. Este portátil tiene dos puertos Thunderbolt 4 (USB tipo C), un conector de carga MagSafe 3, una toma para auriculares de 3,5 milímetros, Bluetooth 5.3 y Wi-Fi 6E.

Aprovecha que el MacBook Air de 13 pulgadas con chip M4 está disponible por 1.019 euros y no lo dejes escapar. Si finalmente te haces con él no te arrepentirás. Además, próximamente recibirá macOS 26 que introducirá muchas novedades y mejoras.

