Da igual si lo quieres para trabajar o estudiar, este portátil ASUS con Windows 11 es un acierto y ahora está 200 euros más barato

Tenemos que hablar de unos los portátiles más asequibles de ASUS, y más concretamente del ASUS Vivobook 15 F1504ZA-NJ691W. Dicho equipo tiene un precio recomendado de 649 euros, pero lo puedes encontrar en Amazon por 449 euros. No es el mínimo histórico, pero casi. Además, no todos los días está rebajado 200 euros, de ahí que sea una oferta irresistible. Por cierto, al contrario que otros portátiles, este viene con Windows 11 preinstalado, así que no tendrás que instalarlo por tu cuenta.

Además de tener un 31 % de descuento, este portátil tiene reseñas muy positivas y una nota media de 4 estrellas sobre 5. Pero esto no es todo, el mes pasado se vendieron más de 200 unidades. Con todos estos datos sobre la mesa, no hace falta decir que es un equipo que no te decepcionará. Dicho esto, es hora ver echar un vistazo a sus características, y a modo de adelanto te diremos que es muy equilibrado a nivel de hardware.

Compra el ASUS Vivobook 15 F1504ZA-NJ691W en Amazon por 449 euros

El teclado del ASUS Vivobook 15 F1504ZA-NJ691W es de tamaño completo ASUS

Al estar hablando de un portátil para productividad es perfecto para trabajar y estudiar. Ya sea para usar Microsoft Office, Google Docs o cualquier otra suite ofimática, no tendrás ningún problema si te haces con este equipo. Ahora bien, como es lógico, también lo puedes usar para ver películas y series, navegar por Internet, jugar en la nube a través de Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW o Luna. Para esto último solo necesitas un mando que sea compatible.

En cuanto a especificaciones técnicas, el ASUS Vivobook 15 F1504ZA-NJ691W tiene una pantalla Full HD de 15,6 pulgadas, un procesador Intel Core i5-1235U, 16 GB de RAM, 512 GB de SSD y una tarjeta gráfica integrada Intel Iris Xe Graphics. Como puedes ver, no está nada mal. Esta configuración es más que suficiente para llevar a cabo cualquier tarea del día a día, siempre y cuando no trabajes en edición de vídeo o lleves a cabo otras tareas que sean muy exigentes a nivel de procesador y GPU. Y, para videollamadas, incorpora una cámara web que cumple con su cometido, sin más.

Por último, hablemos de la conectividad, un aspecto muy importante. Este equipo tiene un puerto USB 3.2 tipo C Gen 1, dos puertos USB 3.2 tipo A Gen 1, un puerto USB 2.0, una salida HDMI y una toma combinada para auriculares y micrófono. Por lo tanto, en un principio tendrías que poder conectar todos tus periféricos y accesorios. Además de todo lo que acabamos de comentar, tampoco podía faltar Wi-Fi y Bluetooth.

En definitiva, por 449 euros te llevas un portátil muy completo, de ahí que sea una oferta que no puedes dejar escapar. Sobre esto último, si finalmente decides comprarlo, te recomendamos sea lo antes posible, puede finalizar en cualquier momento.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por loque si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.