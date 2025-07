El móvil perfecto por menos de 185 euros: 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas

Tenemos que hablar del POCO M7 Pro 5G, un móvil de gama media que salió a la venta en diciembre de 2024. Resulta que está mucho más barato durante el Prime Day 2025 y su precio no de dejará indiferente. Así que, si quieres cambiar de móvil y te has puesto de limite no gastar más de 200 euros, puede que te interese. Por cierto, el descuento puede variar según el color.

El POCO M7 Pro 5G tiene un precio de venta recomendado de 259,99 euros en su versión de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, pero actualmente está disponible por 191,99 euros en la web de Xiaomi. No obstante, si aprovechas la oferta de Amazon será tuyo por 182,39 euros. Cabe mencionar que, además de tener reseñas muy positivas y una puntuación de 4,3 estrellas sobre 5, es uno de los mejore móviles de su categoría, por no decir el mejor, que puedes comprar ahora mismo por menos de 185 euros.

Ahorra 77,60 euros comprando el POCO M7 Pro 5G en Amazon

En líneas generales podríamos decir que el POCO M7 Pro 5G es un smartphone muy equilibrado. Tiene una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas (120 Hz) con un pico de brillo de 2.100 nits. Esto quiere decir que se ve muy bien, incluso bajo la luz directa del sol. También ofrece una nitidez excepcional al tener una resolución de 2.400 por 1.080 píxeles. Este sentido está un escalón por encima de otros smartphones de su categoría.

POCO tampoco ha dejado de lado todo lo relacionado con el rendimiento, y aquí ha apostado por el chip MediaTek Dimensity 7025 Ultra, que ha demostrado ser lo suficientemente potente para mover cualquier juego y aplicación de forma rápida y fluida. Por lo tanto, podrás jugar a los videojuegos más exigentes. Y, pasando al almacenamiento, si bien el modelo que está en oferta tiene 256 GB, se puede ampliar con una tarjeta microSD.

A nivel de autonomía lleva una batería de 5.110 mAh, así que podrás usar el móvil todo el día sin tener que ponerlo a cargar a media tarde. También admite carga rápida de 45 vatios. Para finalizar, decir que viene con HyperOS, un sistema operativo basado en Android que destaca por su integración con el ecosistema de Xiaomi.

Al estar hablando de una oferta del Prime Day 2025 tienes hasta el 11 de julio para comprar el POCO M7 Pro 5G por 182,39 euros. Además, si no quieres perderte los mejores chollos de dicho evento te recordamos que lo puedes seguir en directo.

