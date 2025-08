Portátiles gaming por menos de 750 euros hay unos cuantos, pero pocos están a la altura de este Lenovo con 24 GB de RAM

¿Sabías que Lenovo tiene dos gamas de portátiles para jugar? Sí, has leído bien, estamos hablando de Legion y LOQ. Dicho esto, si estás buscando un portátil gaming barato que también puedas usar para otras tareas que sean exigentes a nivel de CPU y GPU, entonces tienes que echar un vistazo al Lenovo LOQ Gen 9, que en el momento de escribir estas líneas tiene un 26 % de descuento en Amazon. Por cierto, el mes pasado se vendieron más de 100 unidades.

Si bien este portátil tiene un precio recomendado de 999 euros, lo puedes encontrar por 739 euros en Amazon. No es el mínimo histórico, pero casi. Como no sabemos hasta cuándo estará tan barato, te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible si finalmente decides comprarlo. Sin duda, es uno de los mejores portátiles gaming que puedes comprar ahora mismo por menos de 750 euros.

Ahorra 260 euros comprando el Lenovo LOQ Gen 9 en Amazon

Este portátil tiene un teclado de tamaño completo Lenovo

Este portátil de Lenovo es lo suficientemente potente para mover juegos como Indiana Jones y el Gran Círculo, Stellar Blade o The Elder Scrolls IV: Oblivion, entre muchos otros. Hay que tener en cuenta que a nivel de hardware lleva un procesador AMD Ryzen 7 7435HS, una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4050 y 24 GB de RAM. Por lo tanto, no hace falta decir que ofrece un buen rendimiento. Ahora bien, en los juegos más exigentes tendrás que activar alguna tecnología de escalado. Por otro lado, y pasando al almacenamiento, lleva un SSD de 512 GB.

Más allá de los juegos, y como hemos comentado, también lo puedes usar para trabajar. Por ejemplo, es un equipo que se puede usar para crear contenido, editar vídeos (no de forma profesional) y mucho más. En cuanto al sistema operativo, no viene incluido, por lo que es el comprador quien tiene que instalar Windows 11.

No nos hemos olvidado de la pantalla y la conectividad, dos aspectos cruciales. Bien, este portátil tiene una pantalla IPS Full HD de 15,6 pulgadas con una tasa de refresco de 144 Hz. Esto último garantiza una gran fluidez, ya sea moviéndonos por el sistema operativo o jugando. Y, a la hora de conectar dispositivos, cuenta con un conector de 3,5 milímetros para auriculares y micrófono, x1 Ethernet, x 3 USB tipo A, x1 USB tipo C y x1 HDMI. A esto hay que añadir Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 6.

Aunque hay muchos portátiles baratos, este es una de las mejores opciones ahora que está en oferta, sobre todo si tenemos en cuenta todo lo que ofrece. Así que, si tienes un prespuesto muy ajustado y no quieres jugártela comprando tu nuevo portátil gaming, no lo dudes más y hazte con el Lenovo LOQ Gen9, no te decepcionará.

