El precio de estos auriculares CORSAIR, que están rebajados 50 euros, vuelve a rozar su mínimo histórico

Si bien los CORSAIR HS80 RGB WIRELESS son unos auriculares que llevan a la venta unos cuantos años, siguen siendo una de las opciones más atractivas para quienes buscan unos auriculares gaming inalámbricos de calidad a un precio competitivo. En la web de CORSAIR tienen un precio de 149,99 euros, pero actualmente se pueden encontrar en Amazon por solo 99,99 euros, así que ahorras 50 euros, que no está nada mal.

Cabe destacar que no estamos hablando de unos auriculares gaming más, los CORSAIR HS80 RGB WIRELESS tienen más de 6.300 valoraciones en Amazon, reseñas mayormente positivas y una puntuación de 4,3 sobre 5. Por cierto, son compatibles con PC, PS4 y PS5, por lo que tambien destacan por su versatilidad. Dicho esto, es hora de echar un vistazo a sus características.

Unos auriculares inalámbricos multiplataforma con una excelente relación calidad-precio

Para empezar, estos auriculares son muy cómodos gracias a sus almohadillas de espuma viscoelástica suave y transpirable. A esto hay que añadir una diadema flexible que se adapta perfectamente a la cabeza. Pero su ergonomía y comodidad no es su único punto fuerte: su calidad de sonido te dejará sin palabras. Los controladores de neodimio de 50 mm de alta densidad proporcionan una calidad de audio nítida y potente, permitiendo escuchar hasta el más mínimo detalle con una precisión impresionante.

Uno de los grandes atractivos de los CORSAIR HS80 RGB WIRELESS es la compatibilidad con Dolby Atmos (solo en PC), que mejora la inmersión. Además, la tecnología inalámbrica SLIPSTREAM de CORSAIR garantiza una conexión de baja latencia. ¿Y qué hay del micrófono? Pues bien, es omnidireccional, con función de silencio y un práctico indicador LED. A nivel de autonomía, llevan una batería que ofrece hasta 20 horas de uso continuo.

Si los comparamos con otros auriculares que cuestan más o menos lo mismo, como los SteelSeries Arctis 7 o los Razer BlackShark V2 Pro, los CORSAIR HS80 RGB WIRELESS se posicionan como una alternativa muy interesante. Mientras que los Arctis 7 destacan por su ligereza y los BlackShark V2 Pro por su enfoque en los eSports, los auriculares de CORSAIR combinan lo mejor de ambos mundos.

Aprovecha ersta oferta y hazte con los CORSAIR HS80 RGB WIRELESS por 99,99 euros, no te arrepentirás. Si finalmente dedices comprarlos, será mejor que seas rápido, no sabemos hasta cuánto se podrán conseguir por 50 euros menos de su precio habitual.

