Estos son los precios de los nuevos iPhone 17, AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11, SE 3 y Ultra 3 en España
Tras la presentación, Apple ha actualizado su tienda con los nuevos productos y precios
Apple acaba de finalizar la keynote en la que ha presentado una abundante variedad de nuevos dispositivos. Tenemos la nueva generación de iPhone, la 17, con el debut en la familia del Air en sustitución de la variante Plus. También una renovación completa de sus smartwatches con los Apple WatchSeries 11, SE 3 y Ultra 3, así como los auriculares AirPods Pro 3.
Estos últimos, así como todos los Apple Watch ya pueden reservarse en la web de Apple. Para los iPhone, en cambio, hay que esperar hasta el día 12 a las 14: 00 horas. Todos los dispositivos estarán a la venta a partir del 19 de septiembre, el viernes de la próxima semana.
Como es habitual, ha habido que esperar al final de la retransmisión para que la compañía actualice su web con la información de los nuevos dispositivos y de sus precios. Estos son los que tendrán en España.
AirPods Pro 3
Los auriculares de Apple no presentan variantes entre las que elegir, así que se trata de un precio único: 249 €, independientemente de que se añada un grabado o no. Esta es una opción que la compañía ofrece de forma gratuita en su web sin que influya en el coste.
Apple Watch SE 3
El reloj inteligente más económico de Apple arranca en los 269 €, pero aquí comienza el baile de precios en función del tamaño de la caja, conectividad y correa elegida:
- 40 mm / GPS / Correa de goma o tejido: desde 269 €. Si la correa es de acero inoxidable, desde 319 €.
- 40 mm / GPS + Cellular / Correa de goma o tejido: desde 319 €. Si la correa es de acero inoxidable, desde 369 €.
- 44 mm / GPS / Correa de goma o tejido: desde 299 €. Si la correa es de acero inoxidable, desde 349 €.
- 44 mm / GPS + Cellular / Correa de goma o tejido: desde 349 €. Si es de acero inoxidable, a partir de 399 €.
Apple Watch Series 11
En este caso, también hay que tener en cuenta el material de la caja. Si es de titanio, la única opción de conectividad es GPS + Cellular:
- Aluminio / 42 mm / GPS / Goma o tejido: desde 449 €. Con correa de acero inoxidable, desde 499 €.
- Aluminio / 42 mm / GPS + Cellular / Goma o tejido: desde 569 €. Con correa de acero inoxidable, desde 619 €.
- Aluminio / 46 mm / GPS / Goma o tejido: desde 479 €. Con correa de acero inoxidable, desde 529 €.
- Aluminio / 46 mm / GPS + Cellular / Goma o tejido: desde 549 €. Con correa de acero inoxidable, desde 649 €.
- Titanio / 42 mm / GPS + Cellular / Goma o tejido: desde 799 €. Con correa de acero inoxidable, desde 849 €.
- Titanio / 46 mm / GPS + Cellular / Goma o tejido: desde 849 €. Con correa de acero inoxidable, desde 899 €.
Apple Watch Ultra 3
En este caso, la única variante es la correa:
- Loop Alpine / Loop Trail / Ocean: 899 €.
- Pulsera Milanese Loop en titanio: 999 €.
iPhone 17
La elección de un iPhone es mucho más sencilla que la de un Apple Watch y la única variable que influye es el espacio de almacenamiento:
- iPhone 17 256 GB: 959 €.
- iPhone 17 512 GB: 1.209 €.
iPhone Air
- iPhone Air 256 GB: 1.219 €.
- iPhone Air 512 GB: 1.469 €.
- iPhone Air 1 TB: 1.719 €.
iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro 256 GB: 1.319 €.
- iPhone 17 Pro 512 GB: 1.569 €.
- iPhone 17 Pro 1 TB: 1.819 €.
iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Pro Max 256 GB: 1.469 €.
- iPhone 17 Pro Max 512 GB: 1.719 €.
- iPhone 17 Pro Max 1 TB: 1.969 €.
- iPhone 17 Pro Max 2 TB: 2.469 €.
