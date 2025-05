No es LG ni Samsung, pero este televisor Hisense te sorprenderá por su relación calidad-precio

Si tienes poco espacio en el mueble donde va el televisor y estás buscando una Smart TV de 43 pulgadas 4K UHD que sea asequible, Amazon acaba de tirar el precio de un modelo Hisense que no está nada mal, estamos hablando del Hisense 43E6NT. Por cierto, también está disponible en 50, 55, 58, 65 y 85 pulgadas. Ahora bien, si nos centramos en el primer modelo que hemos mencionado, cabe destacar que cuenta con más de 1.700 valoraciones y una puntuación de 4 estrellas sobre 5.

Ahora puedes comprar el Hisense 43E6NT en Amazon por 276,85 euros. Si tenemos en cuenta que tiene un precio recomendado de 339 euros, se traduce en un ahorro de 62,15 euros. Aunque no sea el mínimo histórico, sigue siendo una oportunidad que no puedes dejar pasar, hay que tener en cuenta que es uno de los mejores televisores de su categoría que puedes comprar ahora mismo por menos de 280 euros.

Llévate el Hisense 43E6NT por menos de 280 euros en Amazon

Esta Smart TV lleva el sistema operativo VIDAA Hisense

A la hora de elegir un Smart TV es muy importante que ofrezca una buena calidad de imagen y permita acceder a las principales plataformas de streaming. Pues bien, este cumple ambas cosas. Su panel VA con tecnología DLED tiene buenos ángulos de visión, se ve muy bien y al ser compatible con HDR10 y Dolby Vision las imágenes se ven más realistas. Ahora bien, sobre esto último, se echa en falta algo más de nivel de brillo y contraste, pero hay que tener en cuenta que se trata de un televisor de gama de entrada, por lo que no sería justo pedirle lo mismo que a un modelo de gama media.

A nivel de conectividad incorpora tres puertos HDMI 2.1, una ranura CI+, una salida de audio L/R, dos puertos USB 2.0, una salida digital de audio óptica, una entrada AV, un puerto Ethernet, dos entradas RF, Bluetooth 4.2 y Wi-Fi de doble banda. La verdad, no está nada mal y aquí poco o nada tiene que envidiar a otros modelos más caros. Por otro lado, decir que también integra dos altavoces de 7 vatios y para un audio más inmersivo soporta DTS Virtual:X y Dolby Audio.

Por último, pero no menos importante, hablaremos del sistema operativo. Esta Smart TV viene con VIDAA, que destaca por tener una interfaz muy intuitiva y muchas aplicaciones. De hecho, no tendrás ningún problema a la hora de acceder a Netflix, YouTube, Apple TV+, Disney+, Pluto TV, DAZN, mitele y muchas más plataformas de streaming. Por lo tanto, no hace falta conectar un dispositivo tipo Fire TV Stick de Amazon o Google TV Streamer.

Aprovecha esta oferta de Amazon y hazte con el Hisense 43E6NT antes de que se agote, no te arrepentirás. Ahora que están tan barato es un buen momento para comprarlo, pero será mejor que lo hagas lo antes posible, no sabemos si quedan muchas unidades disponibles.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por loque si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.