No tiene competencia: RTX 5050, AMD Ryzen AI 5 340 y 16 GB de RAM en este portátil que nunca antes había estado tan barato

Esta oferta te puede interesar si estás buscando un portátil gaming que sea potente y barato. Resulta que Amazon ha tirado el precio del HP Victus 15-fb3035ns un 18 %, lo que supone un ahorro de 198,01 euros respecto al precio recomendado de 1.098 euros. A modo de adelanto diremos que este equipo no solo lleva un procesador AMD Ryzen de última generación, sino también una NVIDIA GeForce RTX de la serie 5000.

Ahora puedes comprar el HP Victus 15-fb3035ns por tan solo 899,99 euros en Amazon. Como puedes ver, es un precio irresistible para un portátil que, además de destacar por su rendimiento, tiene reseñas por parte de los usuarios mayormente positivas y una nota media de 4,3 sobre 5. Por cierto, este portátil fue lanzado a principios de junio, así que lleva poco tiempo a la venta. Dicho esto, es hora de echar un vistazo a sus características para ver qué ofrece.

Hazte con el HP Victus 15-fb3035ns al mejor precio en Amazon

Este portátil está pensado para jugar en 1080p HP

Si te haces con este portátil podrás jugar a cualquier videojuego, incluso si es muy exigente. Por lo tanto, si te quedaste con las ganas de jugar a Marvel's Spider-Man 2, The Last of Us Parte II Remastered, Civilization VII u otros títulos, podrás hacerlo en este portátil. Y, aunque estamos hablando de un equipo pensado para jugar, también es apto para trabajar. En este sentido es muy versátil. Eso sí, cabe mencionar que no viene con el sistema operativo de Microsoft preinstalado. Sobre esto último, te recordamos que instalar Windows 11 es fácil y rápido. Es más, puedes descargar la imagen ISO desde la web de Microsoft.

El HP Victus 15-fb3035ns tiene una pantalla Full HD IPS de 15,6 pulgadas con una frecuencia de actualización de 144 Hz. La calidad de imagen es más que correcta y la fluidez está garantizada, pero no esperes un nivel de brillo muy alto. No obstante, se ve perfectamente en interiores. A nivel interno encontramos el procesador AMD Ryzen AI 5 340, una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5050, 16 GB de RAM DDR5 y un SSD de 512 GB. No está nada mal y por menos de 900 euros puede que no encuentres otro equipo que esté a la altura.

Y si te gustaría adentrarte en el mundo de la IA, podrás hacerlo sin ningún problema. Este portátil está preparado para ejecutar modelos de IA de forma local, aunque lo suyo es usar la tarjeta gráfica para tal fin antes que el procesador. Si no sabes por dónde empezar, te recomendamos instalar LM Studio. Este programa es gratis y permite descargar modelos de IA que luego puedes correr directamente desde el ordenador.

No lo dudes más y hazte con el HP Victus 15-fb3035ns por 899,99 euros, no te arrepentirás. Aunque hay otros portátiles que cuestan más o menos lo mismo, podríamos decir que ninguno ofrece tanto por tan tan poco.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.