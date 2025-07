Cuando hablamos de móviles de gama baja uno de los que más recomendamos es el POCO C75, sobre todo cuando está en oferta. Es un dispositivo que destaca por su relación calidad-precio, y aunque no tiene las mejores especificaciones técnicas de su categoría, no está nada mal, de ahí que tenga reseñas mayormente positivas en Amazon y una puntuación de 4,3 estrellas sobre 5.

Hablemos de lo que para muchos es lo más importante a la hora de comprar un móvil, el precio. El POCO C75 tiene un PVPR de 169,90 euros en su versión de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, pero lo puedes encontrar por tan solo 99,99 euros en Amazon y en la web de Xiaomi. No es el mínimo histórico, pero casi, por eso es una oportunidad que no puedes dejar pasar si buscas un móvil que sea bueno, bonito y barato. A la hora de comprarlo puedes elegir entre tres colores: verde, negro y dorado.

Ahorra 69,91 euros comprando el POCO C75 en Amazon

Veamos qué ofrece el POCO C75 por 99,99 euros. Este móvil tiene una pantalla de 6,88 pulgadas con una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. Su calidad de imagen no te decepcionará, aunque no sea un panel AMOLED, mientras que la resolución de 1.640 por por 720 píxeles puede parecer que se queda corta para los tiempos que corren, pero la verdad es que todo se ve muy nítido. Al estar hablando de un móvil tan asequible es normal que POCO haya tenido que recortar en algunos aspectos del dispositivo.

Pasamos al procesador, y aquí encontramos el MediaTek Helio G81 Ultra. Este chip, pese a no ser muy potente, ofrece un buen rendimiento a la hora de mover las aplicaciones y el sistema operativo. Sobre esto último, cabe mencionar que este smartphone viene con HyperOS, que está basado en Android. Dicho sistema operativo ha sido desarrollado por Xiaomi y además de tener una interfaz muy intuitiva se integra perfectamente con el ecosistema del fabricante chino. Por cierto, antes hemos comentado que tiene 256 GB de almacenamiento. Pues bien, si necesitas más espacio lo puedes ampliar mediante una tarjeta microSD.

El POCO C75 tiene otras características que merece la pena mencionar: batería de 5.150 mAh, carga de 18 vatios, conector para auriculares de 3,5 milímetros, cámara principal de 50 megapíxeles y radio FM. Como puedes ver no, no le falta de nada. Así que, no lo dudes más aprovecha esta oferta antes de que finalice o se agote, no sabemos cuándo volverá a estar tan barato.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.