Para trabajar y jugar: este portátil con 32 GB de RAM y 1 TB de SSD puede ser tuyo por mucho menos de lo que piensas

Dentro de la gama de portátiles gaming Victus de HP hay equipos muy interesantes, y algunos suelen estar a menudo en oferta, por ejemplo, el HP Victus 16-s1003ns. Este portátil, que es muy equilibrado a nivel de hardware, ahora tiene 20 % de descuento en Amazon, así que es un buen momento para comprarlo, no todos los días está rebajado 299,01 euros.

Si bien este equipo tiene un precio recomendado de 1.499 euros, actualmente está disponible por 1.199,99 euros en Amazon, de ahí que sea una oferta que no puedes dejar pasar si estás buscando un portátil potente, ya sea para jugar o trabajar. Si a esto le sumamos que las reseñas por parte de los usuarios son mayormente positivas y que tiene una puntuación de 4,2 estrellas sobre 5, no hace falta decir que estamos hablando de un equipo gaming que merece la pena comprar.

Ahorra 299 euros comprando el portátil HP Victus 16-s1003ns en Amazon

Este portátil gaming lleva una NVIDIA RTX 4060 HP

Al contrario que los portátiles más básicos, que llevan una tarjeta gráfica integrada, en este portátil encontramos una NVIDIA GeForce RTX 4060, que es ideal para jugar a videojuegos triple A en 1080p. En este sentido, puede mover sin ningún problema títulos como Assassin's Creed Shadows y The Last of Us Parte II Remastered, entre muchos otros. Por cierto, dicha tarjeta gráfica está acompañada por 32 GB de RAM, un procesador AMD Ryzen 7 8845HS, 1 TB de SSD y una pantalla IPS de 16,1 pulgadas con resolución Full HD.

Con estas especificaciones técnicas, también es un portátil que se puede usar para edición de vídeo, editar fotos y cualquier otra tarea que sea muy exigente. Esto lo convierte en un equipo muy versátil. Por otro lado, y pasando al sistema operativo, decir que no viene con Windows 11 preinstalado. Este sería el único inconveniente. Ahora bien, instalarlo es fácil y rápido. Otra opción sería instalar una distro GNU/Linux, que también es posible.

Si quieres ir a lo seguro y no jugártela a la hora de comprar tu nuevo portátil, este es una apuesta segura. Aprovecha que está en oferta y llévatelo por 1.199,99 euros. Es uno de los mejores portátiles de su categoría que puedes comprar ahora mismo si tenemos en cuenta la relación calidad-precio.

