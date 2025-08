La sorprendente nueva serie de Jason Momoa demuestra lo mucho que 'Star Wars' le falló a Boba Fett

Chief of War, la nueva serie que Jason Momoa lidera en Apple TV+, es una muestra de lo mucho que Star Wars le falló a la versión de Boba Fett que interpretó Temuera Morrison. Hace tan solo cuatro años, Temuera Morrison interpretó a Boba Fett en su propia serie de televisión que, por desgracia, no le fue nada bien. Aunque partía de una buena idea, la trama, el ritmo y la ejecución final parecían fallar en muchos sentidos.

No se ha vuelto a ver a Temuera Morrison en la franquicia de Star Wars desde entonces. En una entrevista, el actor no tenía miedo en reconocer abiertamente que no hay nada en desarrollo ahora mismo. Esto fue lo que dijo al respecto: "Todos deben enviar un fax, una carta o un correo electrónico a los directivos de Lucasfilm. Seguro que les encantará saber de todos. Por favor, denles otra oportunidad a Daniel Logan y a Temuera Morrison y pónganlos en algún sitio".

Temuera Morrison brilla en Chief of War

La nueva serie de Jason Momoa en Apple TV+ está recibiendo excelentes críticas, alcanzando una sorprendente puntuación del 92% en Rotten Tomatoes. Basada en hechos reales, la serie se centra en la unificación de Hawái y narra una historia que se caracteriza por ser tan brutal como visceral. La actuación de Jason Momoa es magnética, demostrando por qué es el actor perfecto en este tipo de papeles.

Puede que Jason Momoa sea lo mejor de la producción en cuanto a interpretación, pero la realidad es que los demás miembros del reparto también están a la altura. Esto incluye a Temuera Morrison, quien se convierte en el despiadado jefe Kahekili. La actuación del actor resulta aún más increíble considerando que tuvo que aprender hawaiano para que resultara creíble.

La serie de Apple TV+ reafirma que Temuera Morrison se desenvuelve muy bien como actor, así que es un ejemplo perfecto de lo importante que debería ser para Lucasfilm recuperarlo. De hecho, es especialmente llamativo cuánto le ha fallado Star Wars a Boba Fett. El Libro de Boba Fett fue principalmente un intento de reposicionar al personaje, pero fracasó en parte porque abandonó demasiado los arquetipos clásicos. Sin embargo, esto no significa que Boba Fett deba ser eliminado de Star Wars.