La nueva serie de Jason Momoa en Apple TV+ podría ser "más grande que Juego de Tronos"

Jason Momoa ha sido el encargado de dar un adelanto de su próxima serie, Chief of War, explicando por qué se la ha descrito como una serie que podría ser mucho más importante que Juego de Tronos. Es algo curioso, ya que fue esa misma serie la que catapultó a Jason Momoa a lo más alto de la fama. El actor dio vida a Khal Drogo en la adaptación de HBO del clásico de George R. R. Martin.

Ahora, Jason Momoa regresa a la televisión con una nueva serie que se centrará en los principales reinos de las islas hawaianas. También se sabe que Chief of War tendrá un total de nueve episodios y que formará parte del catálogo de Apple TV+. Por supuesto, Jason Momoa aparecerá como protagonista, además de ser productor ejecutivo y cocreador de la serie junto a Thomas Pa'a Sibbett.

El regreso de Jason Momoa a la televisión

En una entrevista con GQ, Jason Momoa comparó su etapa como Khal Drogo con su próxima miniserie para Apple TV+. El actor habló sobre el alcance que podría tener su próximo proyecto, mencionando que alguien con quien trabajó en la serie de HBO comentó que Chief of War era más grande de lo que Juego de Tronos jamás podría ser.

Así lo contaba:

"No puedo meterme en líos, pero hay alguien con quien trabajé en Juego de Tronos que vino a ayudar. Se sumergió de lleno en el mundo que estamos haciendo. Y se perdió en él. Él dijo que esto es más grande de lo que Juego de Tronos jamás podría ser".

Proveniente de Fifth Season, el estudio que está detrás del éxito de Severance, Chief of War será una serie que narre cómo fue el complejo proceso de unificación y colonización de Hawái a principios del siglo XVIII. Además, esta es la segunda serie de Jason Momoa en Apple TV+. Chief of War también supone un proyecto apasionante para la estrella, cuya idea surgió por primera vez hace cerca de una década. Aunque es cierto que Juego de Tronos es una serie global, la última de Jason Momoa tiene un añadido de fondo muy personal.

Chief of War apunta a ser una de las series más populares de Apple TV+, ya que su alcance épico es lo que la convierte en una propuesta tan atractiva. Y dado lo personal que es para el actor, Chief of War es una serie imprescindible para cualquiera que haya seguido la carrera de Jason Momoa desde su época como Khal Drogo.