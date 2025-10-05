'Star Wars' confirma que una versión retorcida de Luke Skywalker en el lado oscuro es posible

Aunque sea difícil de creer, Star Wars ha insinuado la posibilidad de que Luke Skywalker pase a la oscuridad en la continuidad que plantea Marvel tras los cómics de El Retorno del Jedi. Es bien sabido que este icónico personaje cayó al Lado Oscuro durante un crucial periodo en la continuidad original de Legends. Ahora, los seguidores de la franquicia están ansiosos por descubrir si esta controvertida historia tendrá un paralelo moderno.

El cómic Star Wars #6 sitúa la acción en medio de la lucha contra algunos droides de combate de la era de las precuelas. En este momento, Luke Skywalker reflexiona sobre las tentaciones a las que sucumbió su padre y si podrá evitar repetir la historia. Los paneles posteriores sugieren que está decidido a intentarlo, pero algunos lectores sospechan que esto es un presagio de que se avecina un momento oscuro.

La controvertida etapa de Luke Skywalker en el Lado Oscuro

Al final de la película original de Star Wars, el público se dio cuenta de que había estado viendo la historia del origen de un gran héroe. Por eso, el giro impactante que se produce en El Imperio Contraataca fue la revelación de que Luke Skywalker era el hijo del personaje principal de la saga. Precisamente, esa relación fue la que definió el curso de la franquicia.

Ese es también el caso de Star Wars #6. A pesar de que Han y Luke aparecen poniéndose la armadura de soldado clon y luchando contra droides de combate, el momento se resume en un hecho: Luke Skywalker sintiendo un vínculo directo con su padre, Anakin. En tan solo unas pocas viñetas, se llega a la pregunta central que define Star Wars. ¿Podrá Luke Skywalker triunfar donde Anakin fracasó?

La breve etapa de Luke Skywalker en el Lado Oscuro tuvo lugar en la historia de Dark Empire, que fue controvertida en su momento. Sin embargo, finalmente se convirtió en un elemento central del ascenso de Luke a Maestro Jedi tras El Retorno del Jedi. Dark Empire también es conocido por introducir los clones de Palpatine, lo cual fue posteriormente eliminado en El Ascenso de Skywalker.

Lo que parece claro es que este momento no se desarrollará completamente, pero la idea de que Luke Skywalker abrace ese lado más retorcido podría adaptarse a la continuidad actual. Sigue siendo una posibilidad a contemplar, ya que los cómics de Marvel posteriores a El Retorno del Jedi sientan las bases para un arco argumental con cierto potencial. Lo más importante es que aún quedan varias décadas de triunfos y tragedias por concretar, así que cualquier escenario es posible.