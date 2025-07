'The Legend of Zelda' ya tiene a sus protagonistas: los actores de Link y Zelda están confirmados

Después de mucho tiempo de especulación, se han revelado de manera oficial los actores protagonistas de la película que adaptará The Legend of Zelda. Dirigida por Wes Ball, esta próxima película de Nintendo tiene un estreno previsto para el 7 de mayo de 2027. Teniendo en cuenta que se basará en una de las sagas de videojuegos más populares, The Legend of Zelda es uno de los proyectos más esperados en la gran pantalla.

Por ese motivo, Wes Ball y el resto del equipo creativo involucrado en el proyecto están sometidos a una presión brutal, ya que muchos creen que lograr una película de acción real inspirada en la franquicia de The Legend of Zelda es algo imposible de ejecutar con acierto. En este sentido, la primera tarea más importante era encontrar a los actores adecuados para interpretar a Zelda y Link.

¿Quiénes son los nuevos Link y Zelda?

Ahora, la cuenta oficial de Nintendo ha revelado a los dos primeros miembros del reparto de The Legend of Zelda. Shigeru Miyamoto confirmó a Bo Bragason como Zelda y a Benjamin Evan Ainsworth como Link. No es sorprendente que elegir estos dos papeles fuera la máxima prioridad, ya que Zelda y Link son personajes muy queridos. Una publicación posterior también agradeció a los espectadores su paciencia.

A raíz de este anuncio, queda claro que el creador de Nintendo considera que estos actores serán excelentes en estos papeles. Dado que ambos son actores jóvenes, no han tenido muchos papeles importantes en su carrera. Sin embargo, sí cuentan con algunos proyectos destacables. Por ejemplo, Bo Bragason es una actriz inglesa que ha aparecido en series como La infamia, The Jetty y Renegade Nell.

Mientras tanto, Benjamin Ainsworth nació en 2008, lo que lo hace varios años más joven que la actriz de Zelda. Además, el actor de Link protagonizó junto a Bryan Cranston, el actor que dio vida a Walter White en Breaking Bad, la película titulada Everything's Going to Be Great que recientemente se ha estrenado.

Aparte de estos actores que ya han sido confirmados, no se han anunciado otros castings importantes de The Legend of Zelda. Se espera que la producción incluya muchos personajes populares de la saga de videojuegos, pero no sorprende que la elección de estos dos papeles fuera la prioridad principal. Ahora queda por ver de qué manera aparecerán en la adaptación.