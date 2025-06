El tráiler de 'Alien: Earth' insinúa la aparición del mayor rival de la franquicia

El tráiler oficial de Alien: Earth podría haber adelantado lo que parece ser el próximo enfrentamiento entre Alien y Predator. Y es que ambas franquicias de ciencia ficción se estarían acercando inevitablemente a una revancha. Esta serie de televisión de Alien se ambienta en el año 2120 y sigue a un grupo de soldados que son enviados a investigar una nave espacial que se estrelló en la Tierra, trayendo consigo cinco formas de vida diferentes.

Aunque es lógico suponer que uno de esos alienígenas será un xenomorfo, aún está por ver qué otros especímenes podrían encontrar los soldados. Después del estreno de Alien: Covenant, la franquicia volvió con Alien: Romulus, quer se convirtió en un éxito de crítica y taquilla. Si bien es cierto que esta última entrega fue una película bastante independiente que se inspiró en las primeras entregas de Alien, sí sentó las bases para un futuro emocionante.

'Alien Earth' mostrará cinco especies alienígenas

Por otro lado, después de que Prey resucitara la franquicia de Predator, los cazadores más letales del cine va a volver a la gran pantalla con Predator: Badlands. El tráiler de esta película no solo incluía una conexión con Alien, sino que el avance de Alien: Earth también podría haber hecho referencia a Predator.

Aunque el debate se centra en cómo Alien: Earth traerá a un xenomorfo a la Tierra sin alterar la esencia de la franquicia, sigue siendo emocionante saber qué otras criaturas podrían aparecer. El xenomorfo puede ser el organismo más perfecto, pero eso no significa que no haya otras formas de vida que sean fascinantes. Incluso si ninguno de los monstruos de la serie es un Yautja, la mayor amenaza de Alien: Earth podría no ser un xenomorfo.

Por otro lado, si bien los xenomorfos existen en el universo de Predator, ninguna de las películas canon de Alien hizo referencia a ellos. Dicho esto, un nuevo crossover entre Alien vs. Predator se siente como algo que va a suceder de manera inminente. Es demasiado pronto para saber si eso sucederá en Alien: Earth, pero tendría sentido que una de las especies mortales que se mencionan en el tráiler estuviera relacionada con los Yautja.

La serie Alien: Earth se estrena el 12 de agosto.