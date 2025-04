Esta película de acción y ciencia ficción es testosterona pura y la tienes en streaming

Entre brutales persecuciones, enfrentamientos con soldados corruptos, explosiones y giros traicioneros, esta cinta del año 2018, escrita y dirigida por el creador de Iron Man 3, Shane Black, es perfecta para los verdaderos amantes de la adrenalina. Si todavía no sabes de cuál se trata, te daremos una pista, o incluso dos: su director participó como actor en la película original de 1987, por lo que estamos ante una secuela.

A pesar de que no tuvo el éxito esperado, dividiendo a los fans de la saga entre los que agradecieron el intento de reinventarse y los que se fueron decepcionados del cine, consiguió recaudar 160 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. Solo logra el aprobado (y por los pelos) en la plataforma de IMDb, pero como decimos siempre, tendrás que verla con tus propios ojos para saber de qué lado estas. Y no, no hace falta haber visto todas las pelis anteriores, aunque si lo has hecho seguro que detectas los guiños que tiene.

El cazador intergaláctico ha vuelto... y esta vez no es personal, es evolutivo

Durante una misión en la frontera mexicana, el francotirador Quinn McKenna (Boyd Holbrook) presencia el aterrizaje de una nave alienígena y logra recuperar parte de su desconocida tecnología. Antes de ser capturado por el gobierno, envía a casa de su exposa algunas piezas de esta tecnología, que desgraciadamente acaban en manos de su hijo Rory (Jacob Tremblay), un niño autista y con una inteligencia excepcional para descifrar patrones. Sin saberlo, el pequeño Rory activa el dispositivo y lo utiliza como disfraz, desencadenando la llegada de fuerzas misteriosas hacia su propio hogar.

Mientras tanto, el gobierno estadounidense, liderado por el despiadado agente Will Traeger (Sterling K. Brown), estudia a un Depredador capturado en un laboratorio secreto, ignorando que la criatura tiene sus propios planes. La trama se intensifica cuando McKenna, ahora fugitivo, se une a un grupo de veteranos marginados y a la astuta bióloga Casey Bracket (Olivia Munn) para acabar descubriendo que el Depredador no actúa al azar: busca ADN humano para su evolución antes de que el cambio climático extinga a la humanidad.

Si esta Semana Santa quieres poner el cerebro en pausa, 'The Predator' se postula como una opción fantástica para ello, al menos durante sus 101 minutos de duración. Eso sí, será imprescindible que cuentes con una suscripción al catálogo de Disney+, la única plataforma donde se encuentra disponible a día de hoy.