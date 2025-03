Última oporunidad para conseguir estos 3 juegos gratis en Epic Games Store gracia a Amazon

Amazon Prime Gaming es una de las grandes opciones con las que cuentan los jugadores de PC para disfrutar de nuevos títulos sin tener que gastar un solo euro en ellos. De este modo, cada viernes se reciben nuevas propuestas que se pueden encontrar en su propia tienda digital o en las de sus dos principales socios: Epic Games Store y GOG. No obstante, a pesar de de manera constante se reciben nuevos títulos, también cuentan con una fecha límite para poder reclamarse y es lo que sucede con tres de las promociones en la plataforma.

Con ello, todos los jugadores que lo deseen, aún pueden hacerse con tres juegos gratis disponibles con Amazon Prime Gaming en el catálogo de Epic Games Store, aunque ya afrontan sus últimos días disponibles en este formato tan beneficioso para la comunidad. Ambas promociones estarán disponibles hasta el próximo 26 de marzo, por lo que aún no es tarde para todos aquellos que no hayan podido hacerse con los títulos en cuestión durante las últimas semanas que han formado parte de la oferta especial.

3 juegos gratis en Epic Games Store hasta el 26 de abril a través de Amazon Prime Gaming

Los tres juegos disponibles en la promoción gratuita de Amazon Prime Gaming junto a Epic Games Store son To The Rescue!, Republic of Jungle y El Hijo - A Wild West Tale. Por lo tanto, hay que ser rápidos para poder reclamarlos antes de las 23:59h (horario peninsular español) del 26 de marzo.

To The Rescue!

To The Rescue! es un simulador de refugio para perros donde te encargarás de cuidar a decenas de lindos perros que necesitan hogar. Sin embargo, no todo son abrazos y caricias: dirigir un refugio puede ser mucho trabajo. Tienes que manejar todas las necesidades de los perros para maximizar sus posibilidades de encontrar los hogares adecuados para siempre. Cada día trae nuevos desafíos y recompensas. Los perros tienen preferencias específicas, pueden contraer enfermedades infecciosas, y pueden tener rasgos negativos. Pero también puedes realizar recaudaciones de fondos, conseguir donaciones aleatorias y, si trabajas duro, ayudar a alguien a encontrar a su nuevo mejor amigo. Desafortunadamente, nunca hay suficiente espacio, y siempre hay más perros.

Republic of Jungle

Reúne a tus amigos (5 a 10 jugadores) y juega como asesores del presidente Puma. Su reelección depende de tu lealtad. En un juego de mesa de deducción social, los Filtradores intentan colarse en misiones para filtrar los secretos de Puma y los Seguidores intentan descubrirlos. Lee la sala y fanfarronea hasta conseguir la victoria política. Juegas como los animales políticos del presidente Puma, cuyo trabajo es evitar que los secretos de Puma se filtren a la prensa. Pero, ¿en quién puedes confiar? ¿Podrán los Seguidores de Puma mantener las cosas en secreto con éxito, o los Filtradores de Fiona Fox lograrán pasar desapercibidos y difundir sus secretos al mundo?

El Hijo - A Wild West Tale

El Hijo - A Wild West Tale es un juego de sigilo no violento en el que confías en la traviesa actitud juguetona de un niño pequeño. Usar las sombras a su favor es el elemento central del juego, ya que “El Hijo” muchas veces tendrá que esconderse. Sin agregar innecesariamente nuevas mecánicas, la jugabilidad se amplía de forma natural, ya que las variaciones de las mecánicas existentes se introducen gradualmente y luego se combinan para aumentar el reto. Estos giros sobre la mecánica familiar son a menudo producto de los variados, cada vez más peligrosos entornos que “El Hijo” debe atravesar para alcanzar su objetivo final.