Uno de los máximos responsables de GTA 6 reconoce que no lo jugará: "Mi labor es quitarme de en medio"

Todo el mundo está deseando jugar a GTA 6. Bueno, al menos eso se intuye de la enorme recepción con la que ha contado el juego tras la emisión de su segundo tráiler oficial, a pesar de su retraso confirmado hasta el 26 de mayo de 2026, salvo que vuelva a haber un cambio significativo en este aspecto. No obstante, hay alguien que no está deseando que se lance GTA 6 para poder jugarlo y, curiosamente, es uno de sus máximos responsables.

Así lo ha expresado el propio Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive, quien se ha mostrado muy activo en la promoción de GTA 6 desde su anuncio oficial. El directivo se muestra muy emocionado por la llegada del título de Rockstar Games y lo que puede suponer para la industria, pero no por el motivo que todo el mundo cabría esperar, sino por una razón puramente de negocio.

Strauss Zelnick no juega a videojuegos, para él solo es un negocio

"No soy un gamer, para nada; no juego a videojuegos, no soy el consejero jugador al cargo. Mi papel es el de atraer, retener y motivar al mejor talento en el negocio y, entonces, quitarme de su camino", explica Zelnick en una entrevista concedida a la CNBC. No obstante, sí que reconoce que está en contacto con el equipo de desarrollo de GTA 6 para darles sus opiniones sobre lo que están construyendo en torno al juego, aunque sin la connotación de jugador.

De este modo, la labor de Zelnick es proporcionar a Rockstar el mejor equipo posible para la creación del mejor juego que se haya visto jamás, algo que figura como uno de los principales objetivos de la firma norteamericana en este aspecto. Para saber si lo conseguirán, habrá que esperar algo más de un año hasta que se produzca la llegada oficial al mercado de la propuesta de la compañía.