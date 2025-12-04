Un youtuber reconoce que todavía vive en el sótano de su madre a pedar de ganar unos 50.000 dólares al mes

Casi estamos en 2026 y a estas alturas no es ningún secreto que el trabajo de creador de contenido es uno de los más populares del momento y una de las profesiones en las que más dinero se puede ganar. Aquellos usuarios que cuentan con millones de seguidores y que tienen la capacidad de que cada nuevo vídeo que publica se vuelva viral tienen muchas papeletas para generar grandes ingresos mensuales. Sin embargo, no todos los invierten igual.

En las últimas horas ha dado la vuelta a las redes la historia de un conocido creador de contenido estadounidense que revelado que su estilo de vida dista mucho del que muchos imaginan. Sus proyectos suelen compararse con algunos de los más grandes del sector, y sin embargo, tras esa imagen de éxito hay una realidad bastante distinta.

El propio youtuber reconoce que sus producciones requieren inversiones altísimas, que los ingresos no siempre compensan y que, en muchas ocasiones, ni siquiera llega a pagarse un salario completo. De hecho, asegura que prácticamente todo lo reinvierte en su canal y eso le lleva a seguir viviendo con su madre.

El youtuber que gana 50.000 dólares al mes, pero sigue viviendo en el sótano de su madre

Según explica Matthew Beem, sus ingresos mensuales rondan los 50.000 dólares, divididos entre la publicidad de YouTube y las integraciones de marca. Aun así, afirma que cada vídeo puede costarle cerca de 19.000 dólares incluso antes de pagar a su equipo, lo que dispara los gastos hasta superar los 75.000 mensuales. Por eso, cuando puede, apenas se asigna unos 4.000 dólares y el resto vuelve directamente a la producción de nuevos contenidos.

El creador, que aspira a alcanzar los 10 millones de suscriptores, admite que esto provoca que siga viviendo en el sótano de su madre para ahorrar mientras hace crecer su proyecto. Y no es un caso aislado, incluso gigantes de la plataforma como MrBeast reconocen perder enormes cantidades de dinero en sus vídeos más ambiciosos.