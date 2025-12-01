MrBeast se diculpa por sus últimos vídeos y asegura que no han sido buen contenido

Jimmy Donaldson, conocido mundialmente como MrBeast, ha cerrado el año de una manera muy poco habitual en una figura que domina por completo YouTube. Ha afirmado que que no está satisfecho con parte de su propio contenido, sobre todo con lo más reciente. El creador estadounidense, que en los últimos años no ha parado de batir récords se suscriptores y reproducciones con sus vídeos de retos, ha dado un paso atrás para reflexionar sobre su trabajo.

Durante 2025, MrBeast ha estado experimentando con una nueva etapa creativa, alejándose parcialmente del estilo frenético que le hizo crecer para apostar por vídeos “más calmados, con más historia y emoción”. Sin embargo, al hacer balance, el youtuber considera que algunos de sus últimos proyectos no han alcanzado el nivel que él mismo espera, lo que le ha llevado a pedir disculpas públicamente y a prometer una mejora significativa de cara a 2026.

MrBeast se compromete a elevar más el listón

Donaldson publicó un mensaje en sus redes en el que aseguraba que ciertos vídeos de los últimos meses no han sido tan buenos como quería y que, tras darse cuenta de ello, se prepara para una etapa de mayor esfuerzo con el objetivo de crear el mejor contenido de toda su carrera en 2026. Muchos seguidores respondieron apoyándole y destacando que siguen disfrutando de su trabajo, pero él insistió en que quiere llevar sus proyectos “a otro nivel”.

Esta autocrítica de MrBeast llega cuando su figura se sigue expandiendo más allá de YouTube, como demuestra la segunda temporada de Beast Games en Amazon Prime Video o el parque temático que ha inaugurado en Arabia Saudí.

Con esta declaración pública, el creador deja claro que, incluso siendo el youtuber con más suscriptores del mundo, no da nada por sentado y quiere seguir superando sus propios límites. La comunidad, mientras tanto, espera para ver cómo se traducirá este “salto de nivel” en el contenido que publique a partir del próximo año.