Ayuso se desmarca de Mazón y Vox en el debate migratorio: "Los menores son tutelados por ley y hay que poner recursos"

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha marcado distancia con la postura del presidente valenciano, Carlos Mazón, y el acuerdo de éste con Vox en materia de inmigración durante el Pleno de la Asamblea de hoy. En respuesta a la portavoz de Vox en la Cámara madrileña, Isabel Pérez Moñino, Ayuso ha defendido una posición que, si bien deja patente su rechazo a la inmigración ilegal, también se aleja del enfoque restrictivo que su homólogo en la Comunidad Valenciana ha pactado con la formación de Abascal para garantizar la estabilidad de su Ejecutivo.

"Sí a la inmigración, no a la inmigración ilegal, descontrolada, ni mucho menos a ser tan inhumano de tratar a las personas como números", afirmó Ayuso para despejar dudas que puedan interpretarse como una cesión a la ultraderecha. De paso, Ayuso criticó el papel de Junts y su líder, Carles Puigdemont, en la distribución de menores extranjeros no acompañados (Menas). "Y mucho más, para contentar al supremacista y prófugo de la justicia, el señor Puigdemont, que, encima a través de Junts, va haciendo estos repartos. No puede caber mayor ignominia", manifestó.

Las palabras de la presidenta madrileña contrastan con la política migratoria acordada entre Vox y Mazón en la Comunidad Valenciana, que incluye la eliminación de subvenciones a ONG que apoyan la inmigración ilegal, la realización de pruebas de edad a inmigrantes en situación irregular, un plan de retorno de inmigrantes ilegales y el rechazo de nuevos menores no acompañados. Pérez Moñino instó a Ayuso a seguir la misma línea: "No la hemos oído decir que Madrid no admitirá a los 700 MENAs. Diga claramente: Madrid no aceptará a los 700 menas. Conteste a los madrileños", dijo en la sesión de control.

Lejos de suscribir el discurso de Vox, Ayuso recordó su obligación de acatar la legislación vigente: "He de cumplir con la ley y los menores en la Comunidad de Madrid, sean extranjeros o no, son tutelados por ley y a ellos hay que ponerles unos recursos como a todos los demás". Ayuso traza así una línea que la aleja tanto de la izquierda como de la estrategia de Mazón y Vox, en un momento en el que la inmigración es uno de los ejes del debate político.

De paso, criticó a Vox por hacer una pinza con el presidente del Gobierno "todo el tiempo, porque es el Gobierno quien nos envía estos menores, no la Comunidad de Madrid". Tampoco se mostró optimista en la resolución de la ordenación de los flujos migratorios: "Esto no va a finalizar nunca porque los problemas de origen no se están solucionando porque el aviso que se le está haciendo a las mafias es altamente peligroso", sentenció.