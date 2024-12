Las 10 cosas de tu cocina que debes tirar antes del 1 de enero

El inicio del nuevo año es el momento perfecto para renovar espacios y empezar con buen pie. Durante estas fechas, muchos aprovechan para adquirir utensilios de cocina nuevos, herramientas más modernas o renovar electrodomésticos que han dejado de ser funcionales. Pero antes de incorporar nuevos elementos, es esencial liberar espacio y deshacerse de aquellos artículos que ya no cumplen su propósito o simplemente están acumulando polvo.

Además, un cambio en el aspecto de la cocina puede marcar una gran diferencia. Organizar y limpiar este espacio no solo mejora la estética, sino también la funcionalidad, facilitando las tareas diarias y reduciendo el estrés al cocinar. Ahora es el momento ideal para revisar cada cajón y rincón, y deshacerte de lo que ya no sirve.

¿Por qué necesitas una cocina despejada?

La cocina es el corazón del hogar, y como pasamos tanto tiempo en este espacio, muchos objetos terminan olvidados en cajones y alacenas. A menudo, estos artículos se pierden entre el desorden, lo que puede ser frustrante cuando estás en medio de una receta y no encuentras lo que necesitas.

Aunque solemos asociar la limpieza profunda con la primavera, no tienes que esperar hasta entonces. Deshacerte de lo innecesario ahora libera espacio y también establece un ambiente organizado y acogedor para comenzar el año.

Las 10 cosas que debes cambiar en tu cocina

Soporte para utensilios de cocina de pared Amazon Amazon

1. Esponjas viejas

Un estudio de 2022 reveló que las esponjas de cocina albergan una gran cantidad de bacterias dañinas. Aunque es posible prolongar su uso hirviéndolas o colocándolas en el microondas (sin partes metálicas), se recomienda reemplazarlas regularmente, especialmente si comienzan a oler mal. Considera cambiar las esponjas por cepillos para lavar platos, ya que tienden a acumular menos bacterias.

2. Tablas de cortar desgastadas

Las tablas con ranuras profundas son difíciles de limpiar y pueden convertirse en un campo de cultivo para bacterias. Si usas tablas de madera, opta por las de bambú, que son más duras y menos porosas. Y recuerda, las tablas para carnes y vegetales deben mantenerse separadas para evitar la contaminación cruzada.

3. Utensilios dañados

Espátulas agrietadas o cucharas de madera desgastadas pueden desprender partículas peligrosas en tus alimentos. También, los utensilios de plástico negro pueden contener sustancias químicas que se filtran en la comida. Reemplázalos por herramientas de alta calidad y desecha las que estén en mal estado.

4. Electrodomésticos sin uso

Revisa esos aparatos que no has usado en meses (o años). Si ocupan espacio y no cumplen una función, dónalos o véndelos. No olvides incluir sus manuales de instrucciones si aún los conservas.

5. Salsas y utensilios de comida para llevar

Los sobres de condimentos y utensilios de plástico que acompañan los pedidos a domicilio suelen acumularse innecesariamente. Revisa las fechas de caducidad y deshazte de los que no planeas usar.

6. Imanes y papeles en el refrigerador

Una nevera abarrotada de imanes y notas puede dar una sensación de desorden. Conserva solo los imanes que realmente te gusten y guarda los dibujos o notas en otro lugar.

7. Especias caducadas

Aunque las especias no "caducan" de manera peligrosa, pierden su sabor con el tiempo. Desecha aquellas que ya no huelen ni saben como deberían. Compra especias en pequeñas cantidades para evitar desperdicios en el futuro.

8. Café viejo

El café, especialmente el molido, pierde su frescura rápidamente una vez abierto. Marca la fecha en el paquete al abrirlo y úsalo en un plazo de dos semanas. Si tienes café viejo, úsalo en recetas como brownies o pasteles de chocolate.

9. Aceites caducados

Los aceites tienen una vida útil limitada. Si no recuerdas cuándo abriste una botella, es mejor desecharla. Opta por comprar aceites en tamaños más pequeños si no los usas frecuentemente.

10. Comida con quemaduras de congelador

Revisa los alimentos al fondo del congelador. Si tienen quemaduras de congelación, su calidad ya no es óptima. Etiqueta los alimentos que congelas con la fecha para consumirlos dentro de tres o cuatro meses.