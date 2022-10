Buenas noticias de la semana

Sabemos que los lunes cuestan, así que aquí os dejamos un recopilatorio con cinco titulares de noticias positivas (que también existen) de estos últimos días. ¡A por la semana!

1. Una terapia canina para reducir el dolor y el miedo en la UCI

Uno de los niños que se ha beneficiado del proyecto Huellas de Colores, una terapia canina pionera en España implantada en el Hospital Doce de Octubre FOTO: La Razón

El dolor, el miedo y la ansiedad se han visto reducidos en la Unidad de Cuidados Intensivos y Reanimación Pediátrica del Hospital 12 de Octubre. Esto ha sido posible gracias al proyecto de investigación «Huellas de Colores», dirigido a niños y adolescentes ingresados en el hospital madrileño que reciben terapia asistida con perros y que estudia su impacto en la salud de los propios pacientes y de sus familiares. Desde su arranque en 2019 y hasta el inicio de la pandemia, se llevaron a cabo más de cien visitas presenciales a niños y adolescentes ingresados en la UCIP-REA. Para estas sesiones contaron con la participación de Zenit, un perro rescatado de situación de abandono, recuperado y posteriormente entrenado. La pandemia obligó a interrumpir estas intervenciones hasta enero de este año, fecha en la que las pudieron retomarlas de forma virtual para los niños ingresados en plantas de hospitalización, por la dificultad para realizarlas online en cuidados intensivos o reanimación. «No teníamos mucha esperanza en esto, pensábamos que sería una ayudita y nada más, pero nos sorprendió gratamente la emoción con la que esperaban la llamada», confiesa Nuria Máximo, Coordinadora Cátedra Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos. «Además servía como una vía de escape para las familias y supuso también una oportunidad para que participaran perros que de otra forma no podía ir», añade. Los canes seleccionados es necesario que cumplan una serie de requisito como un estado de salud adecuado, facilidad para interactuar con los niños y que no sufran estrés al encontrarse en una estancia como es la UCI donde predominan los ruidos, olores a los que no están acostumbrados o el movimiento de personas.

2. El programa Santander Natura consigue recoger una tonelada de residuos

Programa Santander Natura FOTO: Banco SANTANDER

Se trata de un programa impulsado por Banco Santander desde 2019 que tiene como principal objetivo contribuir de manera directa a la conservación de los ecosistemas. Con esta iniciativa, además de dar un paso adelante en su propósito de liderar la transición hacia una economía más verde, implica a sus empleados y familias en la lucha contra el cambio climático. Gracias a estas acciones, desde su puesta en marcha en 2019 más de 800 voluntarios han conseguido recoger una tonelada de residuos.

3. Diez hospitales públicos madrileños, entre los mejores del mundo

Fachada del Hospital Universitario La Paz, a 24 de julio de 2022, en Madrid (España). Este centro hospitalario de titularidad pública fue inaugurado en 1964. Cinco décadas en las que han atendido a millones de ciudadanos de la Comunidad de Madrid y de toda España 24 JULIO 2022;CENTRO HOSPITALARIO;SANIDAD PÚBLICA;Hº;HOSPITALES;HOSPITALARIA;HOSPITAL GENERAL; Jesús Hellín / Europa Press 24/07/2022 FOTO: "Jesús Hellín " Europa Press

A tenor del análisis que hoy publica la revista norteamericana «Newsweek», la sanidad madrileña goza de una salud de hierro. Diez hospitales públicos de la Comunidad de Madrid figuran entre los mejores del mundo, en un total de once especialidades médicas. Una clasificación que se ha llevado a cabo tras encuestar a 40.000 expertos sanitarios: médicos, gestores de hospitales y otros profesionales de la salud. Así, los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) posicionados en esta lista (World’s Best Specialized Hospitals 2023) son La Paz, Gregorio Marañón, Clínico San Carlos, 12 de Octubre, Ramón y Cajal, Niño Jesús, La Princesa, Puerta de Hierro (Majadahonda), Fundación Jiménez Díaz e Infanta Leonor (Vallecas).

El ranking de recopilación de estos datos, según avanza el Gobierno regional a LA RAZÓN, abarcó de junio a agosto de este año, valorándose tanto centros públicos como privados de más de 20 países.

Los hospitales de La Paz y Gregorio Marañón, ambos en Madrid capital, lograron un puesto en todos los servicios clínicos analizados: Cardiología, Cirugía Cardiaca, Endocrinología, Aparato Digestivo, Neurocirugía, Neurología, Neumología, Oncología, Pediatría, así como Traumatología y Cirugía Ortopédica, y Urología. Por otro lado, en ocho de ellos, los madrileños son los hospitales españoles mejor posicionados, copando el primer, segundo y tercer puesto en algunos casos.

4. El IVA de los productos de higiene menstrual y anticonceptivos bajará del 10% al 4%

Cada mujer gasta una media de 1.673,52€ en compresas y 2.389,44€ en el caso de los tampones. La copa menstrual cuesta una media de 30 euros y puede utilizarse durante 10 años. FOTO: PIXABAY

El paquete de medidas fiscales anunciado hoy por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prevé, además de varios ajustes en impuestos como el IRPF o Sociedades, la bajada del IVA de los productos de higiene íntima femenina, que pasa del 10% al 4%, como ya se había anunciado. El recorte estaba contemplado en la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ley del “solo sí es sí”, impulsada por el Gobierno y aprobada por las Cortes Generales; y quedará recogida en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Junto a este bajada, se reducirá, según ha comunicado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, el IVA de los preservativos y los anticonceptivos no medicinales.

5. Lo nunca visto, España manda en el tenis: Carlos Alcaraz y Rafa Nadal, uno y dos del mundo

-FOTODELDÍA- MADRID, 06/05/2022.- Los tenistas españoles Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, se saludan antes del encuentro de cuartos de final del Mutua Madrid Open, este viernes en la Caja Mágica. EFE/Emilio Naranjo FOTO: Emilio Naranjo EFE

El ranking de la ATP se actualiza cada lunes y la próxima semana se vivirá un momento histórico para el tenis español, que ocupará las dos primeras posiciones del circuito masculino. En lo más alto seguirá Carlos Alcaraz, lugar al que accedió después de conquistar el US Open, convirtiéndose en el número uno más joven de la historia; y justo detrás se situará Rafa Nadal, que gana una posición pese a que esta semana no está jugando. La derrota de Casper Ruud ante el japonés Nishioka (6-2, 3-6 y 6-2) en los cuartos de final del ATP 250 de Corea hace que el noruego no haya defendido los puntos que necesitaba para seguir como número dos y que, por tanto, el balear le rebase.

Carlos seguirá líder con 6.740 puntos, y detrás Rafa con 5.810, mientras que Ruud se quedará con 5.645.