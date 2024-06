Alsina desmonta a Marlaska: "Cuando fue vocal del CGPJ reprobó que los políticos cuestionaran a los jueces y ahora alaba la carta de su jefe"

"Teresa Ribera es reincidente". Así comenzaba Carlos Alsina su monólogo este jueves, días después de que se conociese la citación judicial de Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. El periodista de 'Más de Uno' dedicaba su espacio a reflexionar sobre las recientes declaraciones de los ministros socialistas y la estrategia del PSOE en relación con la imputación de la esposa de Pedro Sánchez, contra el que ayer en los mismos micrófonos Alsina arremetió, asegurando que "el Gobierno, aquí, no pinta nada" porque "no tiene que tener postura sobre el caso judicial".

Alsina ha comenzado señalando a Teresa Ribera, recordando que fue la primera ministra socialista en criticar a un juez, García Castellón, por investigar a Carles Puigdemont en la causa del Tsunami Democràtic. Según Alsina, Ribera sugirió que el juez "abusaba de su posición" para perjudicar al gobierno, lo cual generó una reacción de defensa del ministro de Justicia, Bolaños, quien intentó minimizar el conflicto.

En esa línea, ha comentado como ahora Ribera reincide en su actitud, aunque esta vez acompañada por un "coro ministerial". Señalaba entonces a figuras clave como Marlaska, ex vocal del CGPJ y ahora Ministro del Interior, que han defendido esta postura pese a que anteriormente reprobaban que los políticos cuestionaran el trabajo de los jueces. "Fue vocal del CGPJ y en calidad de tal reprobó que los políticos cuestionaran el trabajo de los jueces. Ahora alaba la carta en la que su jefe mete al juez Peinado en una conspiración ultraderechista. Quién nos ha visto y quién nos ve", ha dicho Alsina destacando la contradicción.

En vísperas de las elecciones europeas, el periodista se ha mostrado crítico con la estrategia del PSOE de utilizar el caso de Begoña Gómez como una herramienta electoral y cuestiona el discurso encabezado por "su jefe, el puto amo Sánchez", quien en su segunda carta a la ciudadanía pidió a los votantes apoyar al partido en respuesta a la imputación de su esposa, asegurando que el verdadero objetivo del PSOE es convertir las urnas en una "moción de censura a un juez instructor".

Alsina ha criticado también el argumento presentado por los ministros de que el juez violó una regla no escrita al poner fecha a la imputación de Begoña Gómez, destacando que esta respuesta no se habría dado si se tratara de otro miembro del partido. Por ejemplo, si el juez del caso Koldo hubiera imputado a José Luis Ábalos, "nadie en el PSOE hubiera emitido una queja".

Mencionando la participación de Begoña Gómez en el mitin del PSOE de ayer miércoles en Benalmádena, asegura que su presencia no fue más que "para confirmar que son ella y su esposo quienes han decidido hacer un uso electoral de la imputación judicial". En alusión al discurso dado por la vicepresidenta tercera en el mismo mitin, sugirió que evoca la España en guerra civil "emulando a La Pasionaria en el año 36", lo cual considera inapropiado en el contexto actual de elecciones democráticas.

"Lo que habría agradecido el público cautivo que el mitin de Benalmádena lo diera Begoña. Aún hay tiempo. Quedan dos días interminables de sonrojo mitinero", ha añadido el conductor de 'Más de Uno'.

Alsina ha destacado la incoherencia en la repetición "papagáyicamente" de los ministros del discurso de Sánchez sobre la actuación del juez, a la que califican de "muy extraña, muy burda y muy de derechas". "Decir que la actuación es extraña y, a la vez, que es burda puede parecer contradictorio porque lo es", dice, a la vez que añade que también lo es que se diga que se respetan las decisiones judiciales "mientras que se le urge al juez a que archive la causa".

"El presidente ha elegido el marco y sus hombres y mujeres lo secundan disciplinados", ha concluido Alsina, advirtiendo que no hay dirigente socialista que "no aproveche un micrófono para cantar la inocencia de Gómez" no vaya a ser que el líder "pase lista y represalie".