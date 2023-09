Así suena el "spoiler" de "Sweet Sounds of Heaven": la colaboración de The Rolling Stones con Lady Gaga

Los icónicos músicos de The Rolling Stones han dejado a sus seguidores ansiosos con la noticia de su próximo lanzamiento musical en colaboración con dos leyendas vivas, Lady Gaga y Stevie Wonder. Esta esperada colaboración llegará como parte de su 26º álbum de estudio, titulado "Hackney Diamonds", marcando el regreso del grupo tras 18 años de espera. El adelanto de esta colaboración musical ha generado una gran expectación entre sus fans.. El resultado es una auténtica sinfonía que promete deleitar a los fanáticos de todas las generaciones.

La fecha oficial del lanzamiento de esta colaboración, titulada "Sweet Sounds of Heaven", está programada para el próximo jueves 28 de septiembre, según el anuncio realizado por los Rolling Stones a través de sus redes sociales. Este sencillo será el segundo adelanto de su álbum "Hackney Diamonds", su primer trabajo original desde el año 2005 y su primer álbum tras la triste pérdida del baterista Charlie Watts en 2021.

El proyecto "Hackney Diamonds" promete ofrecer una variedad de emocionantes colaboraciones, incluyendo canciones como "Bite My Head Off" con la participación de Paul McCartney en el bajo, así como "Get Close" y "Live By the Sword". Los fanáticos podrán disfrutar del álbum completo a partir del 20 de octubre, cuando será lanzado en su totalidad. Con su legado musical, The Rolling Stones continúa sorprendiendo y emocionando a su audiencia, ofreciendo una experiencia musical única que trasciende generaciones.