Ayuso sobre la reducción de penas: "Empezó con 'La Manada' y ahora ha sido la propia 'Manada' la beneficiada"

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha decidido reducir la pena de prisión de uno de los condenados en el caso ampliamente conocido como "La Manada". Ángel Boza, uno de los cinco hombres condenados por la violación grupal en los Sanfermines de 2016, vio su sentencia disminuida de 15 años a 14 años, en virtud de la Ley Orgánica 10/2022, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, comúnmente conocida como la ley del 'solo sí es sí'.

Tras conocer la noticia han sido muchos los políticos que han manifestado su opinión públicamente.

Isabel Díaz Ayuso, no ha dudado en pronunciar unas palabras dedicadas al Gobierno sobre la rebaja de la condena. "Me parece curioso que precisamente toda la falacia de este Gobierno con el feminismo que ha utilizado a las mujeres de esta manera", comenzaba. "Empezó especialmente este negociado con 'La Manada' y ahora resulta que ha sido la propia 'Manada' la beneficiada", continuaba refiriéndose a Ángel Boza y el delito cometido hace siete años. "Me gustaría ver las mismas manifestaciones en la calle, no se porque no las veremos", sentenciaba ente los periodistas.

Posteriormente ha utilizado su declaración para publicarla en sus redes sociales. "Los que levantaron el negocio del falso feminismo con la Manada han acabado beneficiándola. Esperando las manifestaciones", escribía la Presidenta de la Comunidad de Madrid en Twitter.

El Presidente del Partido Popular, Nuñez Feijóo, también ha comentado acerca de la situación: "Lamentablemente estaba dentro de lo previsible, los jueces tienen que aplicar las leyes", explicaba en un programa en directo.

"Cuando las leyes están mal hechas, se toman de forma frívola temas tan importantes y cuando, además, se le advierte al Gobierno de que está en un error, que no se puede aprobar la ley, y el Gobierno la aprueba, esta ley produce efectos", ha recalcado.

No ha dudado en cargar contra el Gobierno y el Presidente del Gobierno en funciones: "El señor Sánchez escucha poco. Le sobra soberbia y le falta humildad para aceptar errores"

Esta decisión judicial ha generado una gran polémica en las redes sociales y ha vuelto a poner bajo el foco de atención a la ministra de Igualdad de España, Irene Montero.