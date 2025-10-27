Las Catrinas protagonizan un colorido desfile de calaveras en el corazón de Ciudad de México

La avenida principal de Ciudad de México se ha convertido en la noche de este domingo en un colorido desfile de calaveras, con cientos de participantes disfrazados de "La Catrina" para inaugurar las festividades del Día de Muertos. Los asistentes han tomado las calles con los rostros pintados y luciendo elaborados trajes inspirados en la icónica figura esquelética creada por José Guadalupe Posada, en uno de los eventos más esperados del año en la capital mexicana. Este evento forma parte de las numerosas celebraciones que se realizan en toda la ciudad para rendir homenaje a los seres queridos fallecidos. El Día de Muertos, que se celebra cada 2 de noviembre, simboliza la conexión entre la vida y la muerte y es considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.