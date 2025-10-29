Funeral de Estado por las víctimas de la dana en Valencia, en directo: homenajes, reacciones y última hora

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles en el Pleno del Congreso que es el día para "la empatía, el recuerdo, la memoria y compromiso con las víctimas de la dana". Así lo ha trasladado ante los parlamentarios en el primer aniversario de la tragedia, en la que hace un año perdieron la vida 237 personas, 229 de ellas en la Comunidad Valenciana. El Pleno del Congreso ha arrancado con un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas, antes de dar paso a la primera pregunta de control que le ha formulado el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que ha interpelado al jefe del Ejecutivo si este jueves "piensa decir la verdad" en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Senado. A su entender, "volverá a mentir" porque decir "la verdad acabará" con él.

En su turno, el jefe del Ejecutivo ha evitado responder a la pregunta alegando que "hoy no es el día". "Como usted bien ha dicho, es una pregunta retórica que viene formulando desde que usted es jefe de la oposición hace unos años", ha añadido. Dicho esto, Sánchez ha recalcado que este 29 de octubre es "el día de las víctimas de la dana, en Valencia y otros territorios, como Andalucía y Castilla-La Mancha". A su entender, "es un día muy duro para los familiares de las víctimas" y "para las personas que lo han perdido todo". A renglón seguido, Sánchez ha agradecido la "solidaridad de muchísimos jóvenes y no tan jóvenes que se desplazaron a la provincia de Valencia" hace un año para poder ayudar en la tragedia. "Y también creo que es un día para reivindicar a los trabajadores y a las trabajadoras públicos que hicieron un trabajo extraordinario precisamente para proteger la vida de nuestros conciudadanos", ha apostillado, cosechando un aplauso de la bancada socialista. "Hoy es el día para la empatía, para el recuerdo, para la memoria de las víctimas, para el compromiso con la Comunidad Valenciana. Y ya tendremos ocasión de hablar de estas cuestiones y de otras muchas", ha finalizado el presidente del Gobierno.