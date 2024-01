La denuncia de una azafata durante un aterrizaje peligroso: "¿No podemos vivir 10 minutos con el móvil apagado?"

Una azafata ha compartido a través de redes sociales la situación que enfrentó durante un aterrizaje con condiciones de visibilidad extremadamente reducidas. Su relato revela no solo las dificultades técnicas del procedimiento, sino también la falta de cooperación de algunos pasajeros, que se negaron a apagar sus teléfonos móviles. "Digo yo que todos podemos vivir 10 minutos con el móvil apagado, ¿no? Pues parece que no...", comenzaba diciendo.

Tal y como explica, el incidente ocurrió cuando la tripulación, siguiendo los protocolos de seguridad, solicitó a todos los pasajeros que apagaran sus dispositivos electrónicos debido a la baja visibilidad. La azafata, encargada de asegurar la cabina, se encontró con una resistencia inesperada por parte de algunos viajeros. "Me dispongo a asegurar cabina y revisar que todos apaguen los dispositivos, y me paso un buen rato discutiendo con la gente y soportando cosas como 'this is bullshit, you are bullshit' porque los señoritos viajan 'mucho' y nunca les había pasado", escribía en sus redes sociales.

El desafío principal fue convencer a los pasajeros de que apagaran completamente sus dispositivos en lugar de ponerlos en modo avión. Según explica en un comentario, esto se debe a que "en este caso, los dispositivos pueden interferir con los sistemas y aparatos que se usan al aterrizar en automático".

En referencia a su experiencia previa como pasajera antes de convertirse en azafata, explicó que solía aceptar las indicaciones sin cuestionarlas. En sus propias palabras, afirmó que antes lo que le decía la tripulación "iba a misa" y que nunca se le ocurriría poner en duda las instrucciones de alguien que posee un mayor conocimiento en cualquier ámbito. Así, ha lamentado la pérdida de respeto en general, destacando su percepción de que estas situaciones han aumentado significativamente.

La denuncia ha sido interpretada de diferente forma por los usuarios. "Creo que muchos no están entendiendo que la cuestión de mi hilo/desahogo es la falta de educación y respeto por nosotras y las instrucciones que damos, y no que si realmente los móviles causan interferencias o no", respondía la azafata en su publicación en referencia a los comentarios críticos.