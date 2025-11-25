Dia da un nuevo paso de su Plan Estratégico 2025-29 con su nuevo centro logístico en Málaga

Dia, la red líder de supermercados de proximidad, junto a IBA Capital, gestora de fondos y activos inmobiliarios líder en el mercado español, y Dunas Capital, grupo financiero referente en la gestión de activos mobiliarios e inmobiliarios, pondrá en marcha un nuevo almacén en Málaga, que contará con una superficie total de más de 64.000 metros, convirtiéndose en la segunda nave más grande de la cadena de distribución, y cuya apertura está prevista para el primer semestre de 2027.

El nuevo centro logístico, ubicado en Antequera, ubicado en el Puerto Seco de Antequera, promovido por Groupe IDEC, sustituirá al anterior en la misma localidad y se enmarca dentro Plan Estratégico 2025-29, ‘Creciendo cada día’, siguiendo su nuevo modelo de almacenes, desarrollado en los últimos centros abiertos por la compañía en Toledo, Sevilla y León. Las instalaciones generarán 200 puestos de trabajo en la localidad.

Este nuevo centro de distribución dará servicio a más de 300 tiendas de Andalucía Oriental para productos de alta rotación y a más de 500 tiendas de toda Andalucía para productos de baja rotación, impulsando las operaciones de la compañía en la zona y optimizando el proceso logístico. El proyecto ha supuesto una inversión de cerca de 47 millones de euros y será ejecutado por la constructora Grupo Bertolín.

En palabras de Alejandra Fragoso, directora Regional de Dia en Andalucía Oriental: “ La puesta en marcha de este nuevo centro logístico supone un paso más en nuestro compromiso por seguir creciendo y mejorar nuestra capacidad de respuesta ante las demandas presentes y futuras de los consumidores en la región. Este proyecto representa, además, un avance decisivo en nuestra apuesta por Andalucía, una comunidad en la que Dia ya aporta un 0,7% al PIB y un 0,6% al empleo. Queremos seguir estando cerca de nuestros clientes, con la proximidad y eficiencia que nos caracterizan, y continuar optimizando nuestra red logística para garantizar el mejor servicio posible”.

El nuevo centro logístico contará con una capacidad para más de 5.000 referencias de producto y cerca de 36.000 palets almacenados. Las instalaciones están diseñadas para alcanzar un movimiento de más 300.000 cajas al día, lo que permitirá optimizar los procesos de distribución y garantizar una mayor eficiencia operativa para dar servicio a la zona sur del país.

Además, la plataforma contará con 127 muelles de recepción y expedición, y gestionará un flujo diario de más de 200 camiones, entre operaciones de entrada y salida, consolidándose como un punto estratégico clave dentro de la red logística de la compañía.

Creciendo cada día: una red logística más ágil, innovadora y sostenible

Este proyecto muestra el compromiso de la compañía con la expansión y consolidación de su red logística y supone un nuevo hito dentro de su Plan Estratégico 2025-29, ‘Creciendo cada día’. Así, el nuevo centro de Málaga se engloba en el proyecto de optimización logística de Dia en España, que persigue desarrollar una red con capacidad para abastecer a la red actual y futura de la compañía, que a día de hoy cuenta con más de 2.300 tiendas. Entre los principales objetivos de Dia para sus centros logísticos se encuentran incrementar la capacidad, priorizando las localizaciones estratégicas que reduzcan la distancia a tienda e implementar mejoras tecnológicas que permitan ejecutar procesos más rápidos y precisos en cuanto a rutas y carga de mercancías.

En línea con esta hoja de ruta marcada, el nuevo centro logístico de Dia en Málaga tendrá la calificación BREEAM y contará con cámaras frigoríficas sin gases de efecto invernadero, paneles solares, maquinaria de manutención de Iones de litio, sistema de ventiladores para confort térmico, preinstalación para cargadores eléctricos de camiones, lavadoras de isotermos y una zona dedicada para la gestión de residuos respondiendo al propósito de avanzar en el cumplimiento de las metas establecidas en su Plan de Sostenibilidad 2024-25.

Impulso a la economía local y la creación de empleo en Andalucía

Fiel a su compromiso con la dinamización de las comunidades en las que opera, esta construcción refuerza la apuesta de Dia por la proximidad en la región andaluza, donde cuenta con una red de cerca de más de 500 tiendas, que representan el 20% de la red de la compañía a nivel nacional. Además, Dia genera más de 5.000 puestos de trabajo, entre tiendas, almacenes y oficinas, lo que supone un 0,6% del empleo. Ofrece un servicio online que llega al 80% de la población en la comunidad, incluidos el 40% de los vecinos que viven en municipios de menos de 10.000 habitantes. En conjunto, la actividad de Dia en Andalucía representa el 0,7% del PIB de la región..

Por otro lado, para dar respuesta a las demandas específicas de los clientes de la comunidad, Dia fomenta la presencia de variedades regionales, productos de proximidad y las opciones de temporada, apoyándose en proveedores locales para ofrecer un surtido amplio y variado de productos con la máxima calidad a precios asequibles. Así, la compañía trabaja con 1.100 proveedores nacionales a los que realiza un 96% de las compras, de los cuales cerca de 200 se sitúan en Andalucía, tanto grandes grupos multinacionales como pequeños productores locales, elegidos con exigentes criterios de calidad y seguridad alimentaria.