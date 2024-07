El donante de esperma "en serie" Jonathan Meijer critica y amenaza con demandar a Netflix

Netflixno sale de Guatemala sin caer en guatepeor. Tras la polvareda levantada con el estreno y consecuencias de "Mi reno de peluche", con cruce de acusaciones y demandas por medio, ahora le pasa algo parecido con la docuserie recién estrenada "El hombre de los 1.000 hijos", sobre el caso de Jonathan Meijer, el prolífico donante de esperma acusado de mezclar su semen con el de donantes anónimos para inseminar a cientos de mujeres.

Ahora, y tras el escándalo, el implicado ya ha anunciado que considera que la docuserie está llena de mentiras y criticó la representación que se hace de su persona. En la docuserie se muestran una serie de entrevistas con varias parejas y mujeres solteras que descubrieron que Meijer había engendrado cientos de niños por todo el globo con acceso a varios bancos de esperma e incluso donaciones privadas. Con el consiguiente problema de la aparición de endogamia con hermanos que desconocen que lo son.

Meijer, que no participó en la serie documental, ha asegurado que ha tenido aproximadamente 550 hijos, no 1.000 como sugiere el título, como punto de partida. Pero el documental de Netflix alega que mintió a muchas familias sobre el número de hijos que había tenido. Por eso Meijer ha querido responder con contundencia y en un vídeo reciente en Youtube, explicó que cuando empezó a hacer donaciones, les dijo a las familias el número exacto de niños que había ayudado a crear, pero que después decidió dejar de dar la cifra real: “Técnicamente no mentí”, dijo Meijer a NBC News en un correo electrónico este lunes. “Seguí las pautas de todos los grandes bancos de esperma comerciales internacionales que no informan a los receptores sobre la cantidad de descendencia que producirá un donante”, escribió el donante que también aseguró que daba la cifra aproximada y que en otras clínicas jamás habrían obtenido los mismos datos.

En varios videos publicados en su canal de YouTube la semana pasada, Meijer criticó la caracterización que hace la serie documental de sus motivos, sorprendiéndose: “¿Qué clase de hombre haría eso?”.Meijer matiza que dejó las donaciones de esperma en 2019 y critica con dureza que se hable de él como "donante en serie". En el documental, un supuesto amigo de Meijer le acusó de mezclar su esperma con el de otros donantes anónimos, lo que él mismo ha calificado como "mentira descarada", y amenazó con una demanda por difamación si no se eliminaba ese testimonio del documental. Josh Allott, director de la serie documental, le dijo a Tudum de Netflix que se reunió con Meijer para hablar con él sobre participar en el documental: “Lo contactamos varias veces para entrevistarlo y al final le dimos derecho a responder”.