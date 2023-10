No te lo esperabas: Los tigres y leones no son felinos

La idea de que tigres, leones y otros grandes depredadores se clasifican comúnmente como "felinos" ha sido desmentida por una aclaración científica. Estos animales deberían ser denominados como "félidos". Los félidos son mamíferos carnívoros que poseen características únicas, como un cráneo distintivo, cuerpos musculosos y, en su mayoría, garras retráctiles (aunque cabe destacar que el guepardo posee garras semi-retráctiles).

Dentro de la clasificación de los félidos, existen dos subgrupos principales: los panterinos y los felinos. Los panterinos, que incluyen a los leones, tienen la habilidad de rugir gracias a la presencia de tendones elásticos en su laringe. Por otro lado, la mayoría de los félidos no poseen esta capacidad. Es interesante destacar que, en total, existen 7 especies de panterinos y 31 de felinos. Por lo tanto, aunque se ha utilizado el término "felino" de manera generalizada para referirse a todos estos animales, es fundamental comprender la distinción entre los panterinos, como el león, y los felinos, como el tigre y el leopardo. De esta manera queda desmentida una costumbre que todo hemos tenido durante toda nuestra vida al llamar a estos animales felinos y es que, por fortuna, la ciencia no deja de avanzar y seguro que este no es el último caso.