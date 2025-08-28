Acceso

Hydra-Glow: el tratamiento postvacacional que rehidrata, regenera y redefine el rostro en 45 minutos

Maribel Yébenes lanza un protocolo no invasivo que combina exosomas, polinucleótidos de salmón y tecnología avanzada para restaurar la piel tras el verano

Cabina Mare en el centro Maribel Yébenes de Velázquez
Tras las vacaciones de verano, la piel suele volver sedienta, apagada y con signos de fatiga debido al exceso de sol, la sal del mar, el cloro de las piscinas y los cambios de temperatura. Para combatir estos efectos, la clínica Maribel Yébenes lanza Hydra-Glow, un protocolo médico-estético no invasivo diseñado para rehidratar en profundidad, regenerar la piel y devolverle su firmeza y luminosidad natural en tan solo 45 minutos.

Este tratamiento, que combina innovación científica y tecnología estética, busca restaurar la barrera cutánea desde el interior, mediante una sinergia de activos altamente eficaces como los exosomas de última generación, los polinucleótidos de salmón y el sistema de estimulación facial FaceSTIM. "Tu piel no debería pasar sed: gracias a esta combinación podemos reprogramar su hidratación y firmeza desde dentro", afirma Myriam Yébenes, CEO del grupo.

El protocolo se desarrolla en cuatro pasos. Primero, una limpieza y exfoliación personalizada con Glow Renew, que optimiza la absorción de los principios activos y aporta brillo inmediato. A continuación, el tratamiento ExosoDerm (microneedling con exosomas) queactiva la producción de colágeno y elastina, y mejora la textura de la piel.

Centro de belleza y medicina estética Maribel Yébenes
Después se aplica una mesoterapia con polinucleótidos (PDRN), fragmentos de ADN de salmón que retienen agua, reparan el tejido y redensifican, incluso en pieles sensibles. Finalmente, la sesión se completa con FaceSTIM, una tecnología de estimulación eléctrica muscular combinada con radiofrecuencia, que tonifica, eleva las cejas y redefine el óvalo facial, generando un efecto lifting sin necesidad de recuperación.

Los resultados son visibles desde la primera sesión: hidratación intensa, mejora de la elasticidad, reducción de líneas finas y un acabado radiante y jugoso, conocido como efecto glass skin.

Con más de 50 años de experiencia en medicina estética, la clínica Maribel Yébenes continúa apostando por la innovación, la seguridad y el enfoque personalizado. Su equipo multidisciplinar, junto con tecnología certificada y un seguimiento médico continuo, garantiza resultados medibles y protocolos que priorizan el bienestar del paciente.

