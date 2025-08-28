Sorteo de Champions, en directo: última hora de los rivales del Real Madrid, Atlético y Barcelona

La temporada 2025/2026 ya está aquí. Tras el arranque de las grandes ligas europeas, es el turno de la máxima competición europea. La Champions League iniciará una nueva edición este año, y los equipos tendrán el objetivo de destronar al vigente campeón, el Paris Saint Germain. La Champions League se reanuda en septiembre y un total de 36 equipos demostrarán su mejor fútbol para tratar de llegar a la final que se disputará en la Puskás Aréna de Budapest, Hungría, el próximo 30 de mayo de 2026.

Los 36 equipos se repartirán en cuatro bombos en función del coeficiente individual de cada club al principio de la temporada salvo el PSG, que será cabeza de seria en el bombo 1. España cuenta con cinco representantes, una cifra histórica para el futbol de este país, gracias al rendimiento de sus clubes en la pasada temporada europea. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal y Athletic Club estarán presentes en esta Champions League.

Sorteo de Champions League 2025: última hora y rivales de los equipos españoles en vivo online