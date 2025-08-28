Directo
Sorteo de Champions, en directo: última hora de los rivales del Real Madrid, Atlético y Barcelona
La primera jornada de la fase liga se disputará entre el 16 y el 18 de septiembre
La temporada 2025/2026 ya está aquí. Tras el arranque de las grandes ligas europeas, es el turno de la máxima competición europea. La Champions League iniciará una nueva edición este año, y los equipos tendrán el objetivo de destronar al vigente campeón, el Paris Saint Germain. La Champions League se reanuda en septiembre y un total de 36 equipos demostrarán su mejor fútbol para tratar de llegar a la final que se disputará en la Puskás Aréna de Budapest, Hungría, el próximo 30 de mayo de 2026.
Los 36 equipos se repartirán en cuatro bombos en función del coeficiente individual de cada club al principio de la temporada salvo el PSG, que será cabeza de seria en el bombo 1. España cuenta con cinco representantes, una cifra histórica para el futbol de este país, gracias al rendimiento de sus clubes en la pasada temporada europea. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal y Athletic Club estarán presentes en esta Champions League.
Sorteo de Champions League 2025: última hora y rivales de los equipos españoles en vivo online
Máxima expectación
El sorteo de Mónaco no solo marcará el camino de los equipos, sino que también encenderá la ilusión de millones de aficionados en todo el mundo. El destino europeo empieza a escribirse hoy, y cada emparejamiento alimentará la narrativa de una temporada que promete emociones fuertes.
Calendario
La competición arrancará el 16-18 de septiembre, con la primera jornada de la fase de liga. El nuevo calendario comprimido dará paso a unos meses intensos en los que cada punto será vital para asegurar una de las 24 plazas que dan acceso directo a las rondas eliminatorias.
Los grandes nombres
Entre los aspirantes al título estarán pesos pesados como Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Bayern de Múnich, Manchester City, Liverpool, PSG o Inter de Milán, que buscarán desde la primera jornada situarse en posiciones de privilegio en la tabla única.
Novedades
El método, además, será parcialmente automatizado: los equipos del primer bombo se extraerán manualmente, mientras que un sistema informático asignará los rivales desde el resto, respetando las normas geográficas y de federaciones.
Un formato atractivo
Por segunda temporada consecutiva, la máxima competición continental se disputará bajo el nuevo sistema de liga con 36 equipos, sustituyendo al tradicional formato de grupos. Cada club jugará ocho partidos (cuatro en casa y cuatro a domicilio) frente a rivales distintos, determinados a partir de los bombos del sorteo y las restricciones de nacionalidad.
Todo listo para el sorteo de la Champions League 2025-26
La temporada europea está a punto de encender motores con uno de los momentos más esperados del calendario: el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2025-26, que se celebrará este jueves 28 de agosto a partir de las 18:00 horas (hora peninsular española) en el Grimaldi Forum de Mónaco.
