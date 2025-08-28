Un reportero de la ETB acaba embestido por una vaquilla en plena conexión: "Me he jugado el pescuezo"

La profesión de reportero tiene sus riesgos y este martes el integrante del programa 'Qúedate', Xabier Eguía, protagonizó una de esas escenas que suelen acabar en los programas de zapping tras ser embestido por una vaquilla en plena conexión.

El reportero del magacín vespertino de la ETB se encontraba en la localidad de Sesma, situada en Navarra, para cubrir sus fiestas patronales. Durante el directo, Eguía explicaba que estaban jugando al "escondite inglés", pero "con la vaquilla" y que, previamente, ya había tenido algún que otro percance con el animal: "Ha estado a punto de atropellarnos".

En ese instante, entraba en escena un joven que agarró por detrás al reportero y que le acercó en contra de su voluntad hasta el punto central de la plaza circular a modo de ruedo, que no paraba de gritar ante la inminente aparición de la vaquilla.

En cuestión de segundos, el animal se abalanzó sobre él, tirándole al suelo y sin intención de dejarle escapar. Rápidamente los vecinos del lugar acudieron en su ayuda para impedir que la vaquilla se fuera detrás del periodista de la ETB.

La presentadora del programa de la cadena autonómica, Leire Torre, se llevaba las manos a la boca y no podía evitar soltar alguna carcajada, mientras le preguntaba a su compañero si estaba bien y aludía a su valentía: "Es un valiente, la verdad".

Tras unos momentos de inquietud esperando la respuesta del reportero, Eguía acababa su conexión coreado por los asistentes al espectáculo y bromeando sobre lo ocurrido, que afortunadamente quedó en un susto: "Hemos jugado suficiente ya, ¿Qué ha sido esto? Me he jugado el pescuezo".