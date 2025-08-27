España está repleta de construcciones que combinan funcionalidad e historia, pero hay un puente que destaca por encima del resto, tanto por su estética como por su valor cultural y simbólico: el Puente Romano de Córdoba. Considerado por muchos como el puente más bonito del país, conecta el pasado con el presente a través de sus 16 arcos de piedra y su ubicación privilegiada sobre el río Guadalquivir.

¿Dónde está ubicado?

Este es el puente más bonito de España: ¿dónde está, qué ciudades conecta y por qué deberías visitarlo? Unsplash

El Puente Romano se encuentra en Córdoba, Andalucía, y cruza el río Guadalquivir justo al sur del casco histórico de la ciudad. Está orientado directamente hacia uno de los monumentos más importantes del país: la Mezquita-Catedral de Córdoba, creando una de las postales más icónicas de España.

¿Qué ciudades conecta?

Aunque hoy funciona como un paso peatonal dentro de la ciudad, en la antigüedad fue un tramo clave de la Vía Augusta, la calzada romana que unía Cádiz con Roma, atravesando ciudades como Sevilla, Córdoba, Valencia y Tarragona. El puente, por tanto, fue un nexo fundamental entre el sur de Hispania y el resto del Imperio.

¿Por qué es considerado el más bonito?

Por su historia: fue construido en el siglo I a.C. por los romanos y ha sido reconstruido en varias ocasiones, especialmente en la Edad Media.

Por su estética: sus arcos reflejados en el río al atardecer, con la Mezquita al fondo, crean una de las imágenes más fotografiadas de España.

Por su entorno: forma parte del Centro Histórico de Córdoba, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Un puente con vida propia

Hoy, el Puente Romano no solo es un lugar de paso. Es escenario de conciertos, paseos nocturnos y visitas guiadas. A sus pies se encuentra el Centro de Interpretación del Puente Romano, y en uno de sus extremos, la Torre de la Calahorra, una antigua fortificación árabe que ofrece una vista panorámica inolvidable de la ciudad.

El Puente Romano conecta culturas, épocas y estilos arquitectónicos. Es, sin duda, una joya que resume la riqueza histórica de España en piedra, luz y agua. Si aún no lo has visitado, agrégalo a tu lista.