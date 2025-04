Joaquín Sabina opina acerca de Elon Musk: "Es un despideobreros como una casa. Será el tipo más rico del mundo, pero..."

El autor de grandes éxitos como "19 días y 500 noches" levantó el polvo con sus últimas declaraciones orientadas a su opinión respecto a grandes figuras de la actualidad. Es sabido por todos que el carácter combativo e incansable de Sabina es parte de su esencia y, de esta manera, se ve reflejado inevitablemente en sus canciones. Sin embargo, el hombre fuera del micrófono no le teme a nada ni a nadie y, en más de una ocasión, ha ofrecido sus pareceres sin pelos en la lengua. El caso que hoy nos concierne es una muestra más de su temperamento ingobernable.

En el pasado, Sabina se ha visto envuelto en varias polémicas, por lo que no es algo que pille por sorpresa, pero siempre desde el respeto y con un conocimiento de causa detrás de sus palabras. A través de su última entrevista concedida al medio Esquire, en la que se tratan varios puntos sobre su gira, el momento artístico que atraviesa y el porvenir de su carrera profesional, también se esclarece el pensar generado entorno a personajes políticos que hoy gobiernan el mundo. Sus declaraciones han dado la vuelta al mundo y se ha producido cierto eco en los medios de comunicación.

Antes de comenzar con la controversia ocasionada, no es baladí recalcar que, aunque siempre se ha posicionado en el espectro político izquierdista, al mismo tiempo, ha criticado duramente parte de la izquierda que hoy se practica. De hecho en el documental "Sintiéndolo mucho", dirigido por Fernando León de Aranoa, dilucidó la razón por la que cada vez se siente más alejado de la política que un día defendió a capa y espada. "Ahora ya no soy tanto de izquierdas porque tengo ojos y oídos para ver las cosas que están pasando", explicó.

Joaquín Sabina contra los dirigentes internacionales

"Lo de Trump es horroroso, igual que lo de Milei. Y acabo de leerme también la autobiografía de Navalny y me parece un espanto lo de Putin también, y lo de Elon Musk", indicó el cantante y compositor jienense. En el reportaje, se escriben varias frases para la historia como la ya mencionada, aquella que no hace prisioneros en su recorrido y arremete contra todos. Sin embargo, no solo se remite a las grandes torres de la derecha como el gobierno de Milei y del máximo mandatario de los Estaos Unidos, sino que también hace una feroz crítica al mandato de Putin.

Sabina sobre Elon Musk: "Es un despideobreros"

Para fortalecer su crítica, el poeta español se informó sobre la figura del multimillonario mediante la biografía escrita por Walter Isaacson en la que se disecciona la vida y el triunfo de Musk en el mercado internacional. "Es un despideobreros como una casa. Será el tipo más rico del mundo, pero lo único que ha leído en su vida son libros de ciencia ficción y videojuegos. Me acabo de leer también su biografía", afirma tajantemente Sabina.

Por lo que, su comentario ha recogido no solo la faceta empresarial del magnate de Tesla sino también sus polémicas declaraciones fuera de este ámbito, incluso adentrándose en las influencias políticas de los últimos meses. Es por eso que, una vez más Sabina ha dejado que le sobran los motivos para seguir expresando sus intenciones con libertad y que siempre que pueda seguirá "matando" dos pájaros de un tiro tanto fuera como dentro de los escenarios.