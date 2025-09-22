John Armleder firma la nueva illy Art Collection de illycaffè

illycaffè, la marca mundial de café conocida por su calidad sostenible y su vínculo con el mundo del arte contemporáneo, lanza la nueva edición de su icónica illy Art Collection, esta vez diseñada por el artista suizo John Armleder.

Armleder es uno de los artistas más radicales y visionarios de nuestro tiempo, conocido por su enfoque multidisciplinar que abarca la pintura, la escultura, el diseño, la performance y la instalación.

Figura clave en la escena artística internacional, ha marcado la historia del arte con una práctica inspirada en el movimiento Fluxus y en John Cage, desafiando las convenciones entre el arte y los objetos cotidianos, entre el espacio expositivo y el entorno doméstico.

Su carrera, acompañada de exposiciones en los museos más prestigiosos del mundo, desde el MoMA de Nueva York hasta el Centro Pompidou de París, se enriquece ahora con una nueva colaboración con illycaffè que refleja su visión libre, irónica y profundamente conceptual

"Soy un artista que se presenta con cosas nuevas, formas nuevas o estrategias nuevas para producir obras," afirmó Armleder. Y es precisamente con este espíritu que ha creado una colección única, titulada "Tastes," capaz de transformar la icónica taza diseñada para illycaffè por Matteo Thun en 1991 en un elemento de reflexión estética y cultural.

Esta nueva edición de la illy Art Collection refleja plenamente el enfoque visionario de Armleder y su universo estético. Las superficies espejadas, el cromo metálico y los reflejos iridiscentes recuerdan uno de los símbolos más emblemáticos de Armleder: sus famosas bolas de discoteca.

"Una taza es una taza. Por otro lado, podría reflejar lo que contiene. Y podría representar el tiempo," dice Armleder. En esta visión, beber café se convierte en una experiencia sensorial y conceptual, en la que el contenido cambia la percepción del objeto, al igual que los reflejos de una luz estroboscópica cambian el entorno que lo rodea.

Las tazas y los platillos se convierten así en herramientas capaces de desatar ideas, sueños e imágenes, invitándonos a vivir el momento del café como una pausa de asombro y meditación, donde el sabor y la visión artística se entrelazan.

"Con John Armleder, nuestra colección illy Art se enriquece con un nuevo capítulo que habla de libertad creativa y de la fusión de géneros y lenguajes. Cada taza es una obra por descubrir, una invitación a vivir el momento del café como una experiencia estética e intelectual," comenta Cristina Scocchia, CEO de illycaffè.

La colección se presentará al público en cuatro importantes eventos de arte contemporáneo: Frieze London, Art Basel Paris, Artissima en Turín y ARCOmadrid. Estos eventos reafirman el compromiso de illycaffè con el diálogo entre el arte, la cultura y el gusto, llevando el ritual del café a los centros de exploración creativa más importantes e influyentes del mundo.

La colección estará disponible a partir de finales de septiembre de 2025 en www.illy.com en los siguientes formatos:

• 4 tazas de café espresso – Precio de venta recomendado: 130,00 €

• 4 tazas de café capuchino – Precio de venta recomendado: 160,00 €

• 2 tazas de café espresso – Precio de venta recomendado: 72,00 €

• 2 tazas de café capuchino – Precio de venta recomendado: 88,00 €