Roma Gallardo arremete contra Óscar Puente: "Los ciudadanos merecen respuestas, no desprecio'"

El popular youtuber Roma Gallardo ha desatado la controversia al abordar el incidente reciente que involucró al diputado del PSOE, Óscar Puentes, y un joven en un tren AVE. El diputado se vio envuelto en un altercado que resultó en la detención del tren durante 45 minutos, ya que se sintió acosado verbalmente por el joven que intentaba hacerle preguntas sobre Puigdemont y la amnistía. En un vídeo compartido en sus redes sociales, Roma Gallardocriticó la actitud del diputado, argumentando que como representante público, Óscar Puentes debería responder a las preguntas de los ciudadanos.

En sus declaraciones, Roma Gallardo destacó que "los diputados del Congreso de España están al servicio de los ciudadanos y deben estar dispuestos a responder preguntas" sobre temas relevantes. Además, criticó la actitud de desprecio y el intento de expulsar al joven del tren por parte del diputado Puentes, alegando que tal comportamiento era inaceptable.

"Si se te acerca alguien y te hace una pregunta sobre qué opinas sobre Puigdemont tienes que responder. Si yo estoy delante ahí contestas y hasta que no contestes no te mueves. Cobras decenas de miles de euros de la población española para estar ahí diciendo a un ciudadano que no le contestas y que se te quite de delante", declaró el youtuber. Gallardo concluyó enfatizando que los representantes políticos deben ser coherentes en sus posturas y no deben cambiar de opinión por razones de poder.

Todas estas afirmaciones han generado un amplio debate en las redes sociales, con muchas personas aplaudiendo su llamado a la transparencia y la responsabilidad por parte de los políticos. El incidente en el tren AVE ha resaltado la importancia del diálogo abierto y respetuoso entre los representantes electos y los ciudadanos, independientemente de las diferencias de opinión política.