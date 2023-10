Sale a la luz un nuevo vídeo del altercado entre Óscar Puente y Lucas Burgueño en el tren

El pasado viernes Óscar Puente volvía a ser protagonista cuando acudía a la estación de tren de Valladolid para coger un AVE hacia Madrid para dirigirse a la Cámara Baja para votar. Allí coincidía con el coach y tertuliano Lucas Burgueño, protagonizando un tenso encuentro tras preguntarle este sobre "¿Qué le parece lo de Puigdemont?".

Ahora, con un nuevo vídeo compartido por el propio Lucas Burgueño en su cuenta de Instagram, se aprecia que su encuentro no se limitó solo al momento en que Puente abordaba el tren destino a Madrid el pasado viernes a las 8.45 horas, sino que continuó durante el trayecto hasta llegar a la capital.

Las imágenes muestran como en un primer intento aparenta disculparse con un "discúlpeme si le he molestado", a lo que Puente le responde: "¿Podría usted dejarme en paz, por favor?". Sin embargo, Burgueño persiste y le pregunta sobre el estado de su rodilla, haciendo referencia a una caída que Puente había sufrido durante una visita a las obras del ascensor en Parquesol. El diputado nacional del PSOE le vuelve a pedir que lo deje en paz, por favor.

Pero el coach persiste y pregunta: "¿Qué opinas de dejar a tu mujer y violar la institución del matrimonio por quedarte con una niña de veintipocos años?". Es entonces cuando una trabajadora del tren interviene para calmar la situación, invitando al coach a salir del vagón.

A pesar de que algunos pasajeros le recriminan su comportamiento, Burgueño insiste : "¿Qué opinas?”, “¿Te pones rojo?". En un momento dado, Puente le toma una foto y él lo anima diciendo "sácame una foto, sí, sí".

Finalmente, mientras la interventora le saca del vagón, continúa diciendo "no he cometido ningún delito nada más que hacerte preguntas” mientras concluye dirigiéndose al ex alcalde de Valladolid: "No contestas nada, demócrata”.