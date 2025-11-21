Directo
Siga en directo la IV edición de Metafuturo
El foro de Atresmedia analiza los desafíos a los que se enfrenta el mundo
Atresmedia celebra la IV edición de 'Metafuturo', un foro de reflexión para conocer los desafíos y retos a los que se enfrenta el mundo en los próximos años. En concreto, el foro celebra hoy a jornada de clausura en el Caixa Forum de Barcelona.
A través de diferentes ponencias, mesas redondas y encuentros, los invitados del foro desarrollarán un análisis de los cambios que se avecinan en cuestiones como la Inteligencia Artificial (IA), la digitalización, la transición energética, la libertad de expresión, la desinformación, la geopolítica y sus implicaciones, la infancia digital y el impacto de los algoritmos y las pantallas o la ciencia y el futuro, entre otras.
Programa del día:
Maestra de ceremonias: Ana Cuesta.
Temas: Desinformación y libertad de expresión | Transparencia y democracia | Inteligencia artificial
- 9:00. Discurso de bienvenida. José Creuheras, presidente del Grupo Planeta y Atresmedia Corporación.
- 9:15. Sílvia Paneque, Consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya.
- 9:30. Periodismo y poder. Desafíos en la era de la desinformación. Martin Baron, periodista, exdirector de 'The Boston Globe' y 'The Washigton Post' y ganador del premio Pulitzer. Charla y posterior entrevista con Ana Pastor.
- 10:15. Conversaciones Metafuturo. Enric Fernández Martínez, economista jefe de CaixaBank.
- 10:45. Mesa de debate. Inteligencia artificial: soberanía, transparencia y democratización. Cristian Cantón, director asociado del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS); Thai Jungpanich, directora de Acuerdos Estratégicos de Political Watch, y Nuria Montserrat, consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat de Catalunya.
- 11:15. Coffee break
- 12:00. El libro y la revolución de los lectores. Jesús Badenes del Río, director general de División Editorial en el Grupo Planeta. Entrevista con Ana Cuesta.
- 12:45. La venganza de vivir (y escribir). Salman Rushdie, escritor. Charla y posterior entrevista con Sonsoles Ónega.
- 13:30. Clausura. Arancha González Laya, exministra de Asuntos Exteriores del Gobierno de España.
