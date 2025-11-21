El PP abre fuego contra el PNV y se centra en los vínculos con Cerdán

No hay vuelta de hoja. La moción de censura a Mariano Rajoy marcó el principio del fin de las relaciones entre el Partido Popular y el PNV. La tercera investidura de Pedro Sánchez enterró cualquier posibilidad de recuperar los puentes. Y, ahora, el último informe de la UCO que eleva los indicios de un presunto cruce de favores, con nombramientos en puestos de responsabilidad de la administración acometidos por Santos Cerdán, abren la veda de la vendetta. El Partido Popular abrirá fuego contra los nacionalistas vascos. Sin ningún pudor. Lo hará a través de la comisión de investigación del «caso Koldo» en el Senado.

Sin ninguna tregua. Ayer jueves, un día después de salir de la prisión de Soto del Real, tras cinco meses encarcelado por riesgo de fuga, el que fue número tres del PSOE recibió la noticia de que le tocará sentarse de nuevo en el «banquillo» de la Cámara Alta. Más pronto que tarde. Seguramente antes de que termine el año, en el mes de diciembre. Lo anunció la portavoz del PP, Alicia García. El objetivo del segundo interrogatorio, será sonsacarle información sobre: «Quién impulsó la panda del Peugeot, cómo operaba la trama, qué papel jugó el PNV, a quién beneficiaba y quién daba las órdenes».

La dirigente popular incidió, precisamente, en las novedades que la Guardia Civil ha aportado a la investigación judicial. Queda todavía más claro que Cerdán fue una pieza «clave» de «toda la trama». Y el PP priorizará la investigación parlamentaria en el «sistema de cobro de comisiones ilegales del 2% en obras públicas», del que –supuestamente– también se benefició Ábalos.

Para Génova, tiene especial trascendencia que se empiece a constatar que los rumores que ligaban a Cerdán con el PNV parecen ser ciertos. «El escándalo es ya imposible de contener y de esconder», ha sentenciado. «El PSOE queda políticamente contra las cuerdas». Al margen del «tercer grado» en el Senado, la portavoz popular instó a Cerdán a dar «una rueda de prensa para pedir perdón, anunciar que devolverá lo robado y explicar las instrucciones que recibía del presidente del Gobierno».

También dio cuenta de otros nombres que acudirán a la comisión parlamentaria. El más destacado: Juanfran Serrano, que fue mano derecha de Cerdán y, todavía hoy, ocupa un puesto destacado en el organigrama del PSOE. A él, los populares le preguntarán por «el sistema de la trama y el papel de Leire Díez en la guerra sucia» del sanchismo.

En rueda de prensa, García censuró que Sánchez está «inundado por la corrupción» y le emplazó a asumir responsabilidades. «Cuando un presidente se esconde, su Gobierno se hunde». Al hilo de la corrupción, alertó de que España se encuentra en «una crisis institucional sin precedentes», porque cada día queda más demostrado que «la trama» no actuaba «al margen del poder», sino que estaba «dentro del poder del Gobierno y del PSOE». Frente a la corrupción, zanjó: «La única salida democrática es devolverle la voz a los españoles en las urnas».

Este jueves, el presidente del PNV, Aitor Esteban, echó balones fuera sobre las peticiones de nombramientos en el Gobierno formuladas por su partido para respaldar la moción de censura de Sánchez recogidas en el informe de la UCO. «Como no hay absolutamente nada, estoy la mar de tranquilo», dijo en una atención a los medios desde el Congreso de los Diputados. Es más, aseguró que todo obedece a una conspiración de algunos medios: «No nos van a amedrentar cuatro titulares sin ningún rigor. No hay absolutamente ninguna conexión».