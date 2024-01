Todos los castillos de España reunidos en un único mapa

En España se estima que en la actualidad siguen en pie más de 20.000 castillos en distintas condiciones de conservación. Por su parte, La Asociación Española de Amigos de los Castillos reduce la cifra al tener contabilizados en su inventario más de 10.000.

Las comunidades autónomas que más construcciones históricas de este tipo albergan son Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Aragón y Andalucía.

A nivel provincial, hay una de Andalucía que destaca enormemente por el volumen de castillos que aglutina en su territorio. Hablamos de Jaén, la provincia con un mayor número de estas edificaciones fortificadas cercadas con murallas, baluartes o fosos. Un total de 237, de las que 97 son castillos; 126 son torres, atalayas o búnkeres, y los 14 restantes son murallas o castros.

La segunda con más castillos es la castellanomanchega provincia de Guadalajara, que aglutina en sus vastos kilómetros 198. Le sigue muy de cerca, ostentando el tercer lugar, la provincia de Zaragoza, en Aragón, con 183 castillos.

Pero no solo hay un número destacable de estas fortificaciones levantadas por nuestros antepasados en estas zonas de la geografía español. De Madrid, con 67 castillos, o Cuenca, con 175, hasta Lugo, que posee 26. En definitiva, no hay provincia en nuestro país que no tenga su propio castillo.